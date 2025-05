"Amico Museo", per grandi e piccini

Doppio appuntamento questo weekend nei musei di Empoli, dove prosegue un mese di maggio ricco di iniziative per grandi e piccini. Come ogni anno, infatti, i Musei di Empoli partecipano alla rassegna regionale "Amico Museo". Stavolta a essere protagonisti saranno il Museo del Vetro e quello della Collegiata.

Si parte domani alle 16.30 con "Tra luce e memoria: sulle tracce delle vetrerie empolesi", una passeggiata gratuita per adulti al Museo del Vetro per ricostruire il volto di Empoli e il suo territorio. Un dialogo sulla finestra del passato alla riscoperta dei luoghi del lavoro che hanno contribuito a costruire la storia cittadina e la memoria collettiva.

Domenica alla stessa ora, invece, sarà il Museo della Collegiata ad aprire le proprie porte per il laboratorio per i più piccoli "Gli ingredienti dell’arte". Dopo aver osservato gli affreschi del museo i partecipanti esploreranno le materie prime necessarie per la realizzazione di un affresco e impareranno a combinare questi ingredienti per ottenere una malta ideale, capace di garantire la durata e la vivacità dei colori nel tempo. Attività rivolta a bambine e bambini da 6 a 11 anni al costo di 15 euro a famiglia.

Per partecipare ai due appuntamenti è obbligatoria la prenotazione, da effettuare telefonando allo 0571 757067 o scrivendo a [email protected].