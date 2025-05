Campionato di giornalismo. Il giorno della premiazione

EMPOLIPer il terzo anno consecutivo il centro congressi La Vela-Margherita Hack di Avane apre le porte per l’atto finale del Campionato di giornalismo-progetto Cronisti in classe, organizzato da Qn-La Nazione. Alle 10 è in programma la premiazione delle classi che hanno partecipato alla ventitreesima edizione di questa manifestazione, che è unica nel suo genere a livello nazionale, a colpi di inchieste, interviste, approfondimenti.

Undici le classi che hanno aderito: quattro della Secondaria di primo grado Vanghetti dell’Istituto comprensivo Empoli Est, tre della Primaria dell’Istituto comprensivo Gino Strada di Cerreto Guidi, due della Secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Montanelli Petrarca di Fucecchio e due della Secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo don Milani di Montespertoli. In totale sono oltre 250 gli alunni e i giovanissimi studenti che hanno vissuto questa originale esperienza di scelta degli argomenti da trattare nelle pagine, scrivere gli articoli, individuare i titoli e le immagini/disegni da abbinare a ognuno dei testi. I lavori realizzati, tutti di ottimo livello, sono stati pubblicati settimanalmente dal nostro giornale nel periodo dall’11 febbraio al 29 aprile e sono ancora visibili sulla pagina www.cronistiinclasse.it. In questa particolare sezione è stato possibile anche votare ognuna delle venti pagine realizzate dalle classi. La pagina che ha ottenuto più voti stamani riceverà il premio superclick.

I premi in palio sono primo, secondo e terzo posto, miglior pagina con tema green e miglior vignetta che vengono assegnati dalla giuria presieduta dalla nostra testata e che ha visto coinvolti colleghi e rappresentanti delle istituzioni e, appunto, il già citato superclick. Poi ci sono i premi degli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa (Asev-ambiente sviluppo, Conad, Alia Multiservizi, Autorità idrica toscana, Anbi-Associazione bonifiche, Cispel, Autolinee Toscane, Regione Toscana e Ufficio scolastico regionale).

Alla premiazione di stamani, oltre ai rappresentanti degli sponsor, interverranno il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, una special guest dall’Empoli calcio e Daniele Casini della Misericordia di Empoli che porteranno i loro saluti agli studenti e ai docenti e parleranno anche della loro esperienza lavorativa e professionale.