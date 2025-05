La Casa della Comunità domani apre le sue porte: "E a giugno raddoppia"

Domani alle 10.30 sarà inaugurata la nuova Casa di Comunità, alla presenza fra gli altri del sindaco Alessio Mugnaini, della presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa Francesca Giannì, del governatore Eugenio Giani e del direttore generale di Ausl Toscana Centro Valerio Mari. Ed entro la fine di giugno, dovrebbe essere completato anche il secondo edificio che comporrà il nuovo "Polo della Salute di Montespertoli", ossia l’ immobile che ospiterà la nuova sede della Pubblica Assistenza – Croce d’Oro. Lo ha fatto sapere la giunta Mugnaini, facendo così il punto della maxi-operazione da oltre 4 milioni di euro portata avanti dal Comune di Montespertoli. La Casa di Comunità ospiterà i servizi sanitari del territorio e sarà peraltro intitolata all’ex-sindaco e sindacalista Aurelio Giomi. Era stata annunciata per lo scorso lunedì l’entrata in vigore della nuova viabilità proprio nell’area in questione, che prevede peraltro la nuova via Valerio Piazzini (dove ha sede il nuovo Polo della Salute) a doppio senso di marcia. Via Suor Niccolina resterà comunque a doppio senso di marcia, al pari del tratto di via Berlinguer che interseca via Bini (mentre quello che incrocia via Schiavone sarà a senso unico). Doppio senso anche per la parte di via Schiavone compresa tra via Suor Niccolina Anselmi e via Montelupo (anche se attualmente chiusa perché oggetto di lavori). Il nuovo distretto sanitario sarà quindi il primo dei due edifici ad entrare in funzione: poi sarà la volta dell’edificio B, quello che dovrà ospitare la nuova sede della Croce d’Oro Pubblica Assistenza. In quest’ultimo caso specifico, alla luce dell’ultima proroga, la data di fine lavori è stata spostata al 24 giugno. L’amministrazione aveva fatto sapere che il cantiere ha subìto una serie di sospensioni anche a causa di alcuni ritardi nelle forniture. E che rispetto al progetto originario saranno realizzate due pensiline per far sì che gli utenti aspettino al coperto, a fronte di un’operazione aggiuntiva da circa 600mila euro in parte coperta con risorse comunali. "Verosimilmente i lavori sull’altro immobile terminano entro fine giugno – ha confermato a tal proposito il vicesindaco Marco Pierini (nella foto in alto)- il trasferimento spereremmo di farlo nei mesi estivi o verso settembre, però è una decisione organizzativa che spetta innanzitutto all’associazione".

Giovanni Fiorentino