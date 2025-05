Addio alla dottoressa: è morta Monica Vivarelli. Una vita dedicata agli altri

Pistoia, 23 maggio 2025 – Profondo cordoglio a Montale e a Pistoia per la morte della dottoressa Monica Vivarelli, medico di medicina generale con attività a Pistoia da molti anni fino alla fine del 2021 quando si era ritirata dalla professione. La dottoressa Vivarelli è morta nel sonno, per un malore improvviso, nella notte tra mercoledì e giovedì nella sua abitazione nel centro di Montale.

È stato il marito, Andrea Tosi, a chiamare il 118 ma il medico dell’automedica non ha potuto far altro che constatare il decesso. Monica Vivarelli soffriva da tempo di problemi respiratori ma le sue condizioni non erano tali da far presagire un malore così grave e letale.

La notizia si è diffusa rapidamente a Montale dove tutti conoscono lei e la sua famiglia, suscitando una profonda tristezza. Monica, che avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 16 giugno, era figlia dello scultore montalese Rolando Vivarelli, deceduto nel 2021, e di Mara, che ha 96 anni e vive nella casa di famiglia. Monica si prendeva cura della mamma amorevolmente andava ogni giorno da lei rassicurandola grazie all’amore filiale e alla competenza professionale. Monica era sempre rimasta molto legata ai suoi genitori e col babbo scultore era legata anche dalla passione per l’arte, dalla condivisione di valori estetici e culturali che Rolando Vivarelli ha sempre perseguito, con originalità e passione, nella sua lunga attività di artista. E a Rolando si illuminavano gli occhi quando parlava di quella figlia medico, così brava e apprezzata. Per Monica dedicarsi agli altri, con generosità e disponibilità, è stato sempre naturale, fin da quando era giovane ed è proprio questa inclinazione a prendersi cura delle persone, con slancio idealistico, che l’ha portata agli studi di medicina e poi ad una attività professionale condotta con impegno e dedizione.

Il primo ambulatorio lo aveva aperto a Montale, proprio nella casa di famiglia, poi aveva stipulato la convenzione di medico di famiglia con l’Asl nella città di Pistoia dove ha esercitato per molti anni. Non pochi montalesi l’avevano mantenuta come medico di fiducia perché la dottoressa Vivarelli non si è mai risparmiata per i suoi assistiti, andando a visitarli a casa e mostrando sempre la massima disponibilità, anche nel periodo gravoso dell’epidemia del Covid. Aveva lasciato la convenzione con l’Asl il 31 dicembre del 2021.

La salma di Monica Vivarelli è ora esposta alle cappelle del commiato della Misericordia di Montale dove già ieri moltissimi si sono recati a visitarla, a salutarla un’ultima volta, pensando al suo sorriso, al suo parlare schietto e sincero. Il pensiero di tutti va ad Andrea, al suo dolore e alla grande mancanza che deve ora sopportare. Gli amici e i conoscenti gli fanno il senso di una forte vicinanza.

Il funerale venerdì 23 maggio alle 16 nella chiesa di Montale.