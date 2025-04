Addio all’ispettrice scolastica Mara Giorgetti

Una delle sue ultime apparizioni in pubblico fu in Sala Maggiore, nell’ottobre del 2023, in occasione dei trent’anni di attività della Fidapa, la Federazione italiana donne, arti, professioni e affari, sezione di Pistoia, che lei stessa, trent’anni prima, aveva fondato, mettendo a disposizione competenza ed entusiasmo per promuovere e sostenere tutte le iniziative delle donne in campo artistico e professionale. Quel giorno, a Palazzo Comunale, dal tavolo delle relatrici, era emozionatissima e felice per quel traguardo. Il cuore di Mara Giorgetti Cocchi si è fermato ieri mattina, nella sua casa di Capostrada. Era nata a Pieve a Nievole il 31 ottobre del 1929, una vita costellata da tanto impegno professionale e tante iniziative portate avanti con passione.

Mara Giorgetti era prima di tutto una istituzione in campo scolastico per il suo ruolo di ispettrice scolastica, ricoperto a lungo dopo l’insegnamento e che aveva fatto di lei un punto di riferimento sicuro, un faro, una certezza grazie alla sua eccezionale competenza amministrativa e alla conoscenza di tutta la complessità normativa del mondo della scuola. Una missione di famiglia, la scuola, che aveva condiviso con l’amata sorella, Valeria Giorgetti Bartoli, insegnante e preside, donna dalla sterminata cultura umanistica che si era spenta, a 94 anni, nel luglio di cinque anni fa.

Mara Giorgetti, era stata la compagna di vita del dottor Rodolfo Cocchi, storico e amatissimo farmacista di Capostrada, morto a fine aprile del 2021 a 89 anni un uomo che, onorando la tradizione familiare, era sempre stato a disposizione della comunità di Capostrada. Mara lascia gli adorati figli, Federico e Nicola. Grande è il cordoglio della sezione di Pistoia della Fidapa, che la ricorda come presidente e segretaria nazionale della Federazione e socia onoraria.

E toccante è l’omaggio di Anna Maria Celesti, vicesindaco: "Ho perso un’amica con la “A“ maiuscola, un’amica di tanti anni, una donna che ha sempre avuto tutta la mia ammirazione e il mio affetto, una donna intelligente e determinata, con cui era sempre possibile confrontarsi con franchezza e che si è dedicata moltissimo alla comunità, in un’ottica di promozione di progetti, soprattutto a favore dell’insegnamento e dei ragazzi".

I funerali di Mara Giorgetti Cocchi, a cura della Misericordia di Pistoia, si svolgeranno questa mattina alle 11 nella chiesa della Madonna della Salute, a Capostrada con partenza dall’abitazione. La famiglia chiede non fiori, ma opere di bene.

