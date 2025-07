Negozi aperti e spettacoli i mercoledì sera

Quarrata si prepara a vivere un mese all’insegna della socialità, dello sport e dell’aggregazione grazie agli eventi organizzati dal Palio dei Rioni, con il supporto di Confcommercio. Tornano infatti "I mercoledì di luglio", con i negozi che resteranno aperti fino a mezzanotte, affiancati da molteplici attività. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, porterà in centro una serie di appuntamenti pensati per coinvolgere residenti e visitatori di tutte le età.

Si parte mercoledì 2 luglio con il tradizionale torneo di burraco, che si svolgerà alle 21 in piazza della Vittoria. Il mercoledì successivo, il 9 luglio, sarà la volta della Festa dei Rioni e dello Sport, dalle 18:30 in piazza Risorgimento: un pomeriggio e una serata di attività ludiche e sportive organizzato da "Csi in Tour", con il supporto del Palio. Gonfiabili, giochi per bambini e ragazzi e animazione.

Il calendario proseguirà mercoledì 16 luglio, sempre in piazza Risorgimento, con la Gara Podistica organizzata dall’Asd Podistica Quarrata: partenza alle 21 per una corsa che coinvolgerà atleti e appassionati. Nella serata di mercoledì 23 luglio sono in programma musica, street food e la consegna dei Premi del Palio 2025, mentre l’ultimo evento si terrà mercoledì 30 luglio, chiudendo il ciclo con un’altra serata dedicata al divertimento e alla socialità.

"Una serie di appuntamenti – è il commento di Confcommercio – che valorizzano il lavoro delle attività, favorendo una socialità diffusa nelle ore che sfuggono alla calura di questo periodo, e ponendosi in concomitanza con i saldi. Un mix di fattori che può fare davvero bene al territorio".