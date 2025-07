Bartoletti e il Bruco. Sale l’attesa

PISTOIA Cresce sempre di più l’attesa fra gli appassionati di Palio di Siena per la disfida della Madonna di Provenzano in programma domani pomeriggio in piazza del Campo, con possibile mossa fra le 19 e le 19.30. Gli occhi dei pistoiesi, per il Palio di questo 2 luglio, sono tutti indirizzati ai colori del Bruco, la contrada che dopo una lunga trattativa si è presa i servigi di "Scompiglio", ovvero Jonathan Bartoletti.

Dopo tante parole, e incontri, adesso le emozioni sono direttamente sul tufo visto che è già andata in scena la prima prova che ha visto la vittoria, per quel che conta del Drago, con molte delle contrade che innanzitutto hanno iniziato a prendere confidenza con il terreno di una delle piazze più temute come location di rievocazioni storiche. Per questo Palio, "Scompiglio" monta su Viso D’Angelo che ha corso gli ultimi sei palii e, soprattutto, nel 2022 è sempre stato abbinato allo stesso Bartoletti anche se in quella circostanza difendeva rispettivamente i colori della Torre e della Chiocciola. Undici anni di età, nessun cencio vinto finora ma comunque la giusta esperienza del Palio che potrebbe tornare sicuramente utile ad un Bartoletti che, adesso, inizia ad accusare una certa astinenza da vittoria dopo la storica tripletta fra 2016 e 2017. L’accoppiata fra Bartoletti e il Bruco è una novità assoluta per la storia recente della rievocazione senese, dopo la doppietta del 2024 sempre in casa Valdimontone – una delle contrade da sempre preferite da "Scompiglio" – e quindi ci sarà da vedere come andrà questo debutto e come le parti avranno modo di conoscersi e fidarsi nel minor tempo possibile.

S.M.