Chiesa gremita per l’ultimo saluto a Rosini. "Un punto di riferimento"

Si sono svolti ieri mattina alle 10 i funerali di Franco Rosini, l’imprenditore di Quarrata morto all’improvviso venerdì 27 giugno a 68 anni. Alla cerimonia delle esequie nella chiesa del centro cittadino di Quarrata Santa Maria Assunta era presente una nutrita folla, composta da familiari, parenti e amici, dipendenti della sua azienda, e in generale da coloro che facendo parte della filiera del mobile avevano avuto modo di conoscere e apprezzare le qualità imprenditoriali e umane di Rosini.

La messa è stata celebrata da don Roberto Razzoli che nella omelia, intimamente sentita dal parroco per il proprio vissuto personale, ha sottolineato quanto sia importante essere un punto di riferimento nel mondo del lavoro, come appunto era stato Franco Rosini. Fondatore nel 1975 insieme al fratello Giuliano - scomparso di recente - della ditta che portava il loro nome, con sede in via Piemonte a Quarrata, da sempre si era dedicato alla produzione del mobile imbottito, con poltrone e divani di alta qualità, facendo crescere nel corso di circa mezzo secolo l’azienda eccellenza del Made in Italy.

E’ stato proprio grazie alle sue competenze e alla sua visione lungimirante che Franco Rosini fa parte a pieno titolo di coloro che hanno fatto la storia del mobile quarratino: la ditta per il processo artigianale continua a costituire una presenza sul territorio incisiva, dando lavoro a oltre 40 dipendenti, mentre conta più di mille punti vendita in Italia. Rosini aveva due figli, Lorenzo, che già lo aiutava nella gestione dell’azienda, e Sara.

"Con la sua azienda ha dato tanto al nostro territorio che lui ha sempre amato - ha osservato il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti che era presente al funerale - sono sicuro che mancherà moltissimo alla nostra città".

Daniela Gori