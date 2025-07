Da piazza Duomo parte la sfilata. Per le vie del centro fino allo stadio

PISTOIAInizia luglio e siamo ad uno dei momenti più attesi dell’estate, ovvero l’inizio dei festeggiamenti jacopei che, da tradizione, prendono il via nel tardo pomeriggio del primo giorno del mese. Già da qualche anno, infatti, la programmazione è stata modificata da parte del Comitato Cittadino "Giostra dell’Orso" per un maggior coinvolgimento di un numero sempre più ampio di enti e associazioni al fianco delle tradizioni storiche. E infatti quest’oggi ci sarà la sfilata di apertura che scorrerà per le vie del centro partendo, ovviamente, da piazza Duomo intorno alle ore 19.30 con i drappi dei quattro rioni cittadini, Cervo Bianco (dominatore assoluto delle ultime Giostre), Drago, Grifone e Leon d’Oro, risalendo verso piazza San Francesco per poi scendere verso via dei Macelli e approdare allo stadio ’Marcello Melani’ dove tutti i figuranti, i rioni e le associazioni sportive che sono state invitate da Comune e Comitato a partecipare sfileranno in maniera circolare intorno al campo per dare il benvenuto al mese di luglio ed a tutti gli appuntamenti in calendario per far rivivere la storia medievale alla città.

Una volta terminata questa parte, intorno alle 21.15, il palcoscenico verrà lasciato al terreno di gioco dello stadio per la finale del ’Palio calcistico’ seniores che vedrà scendere in campo Grifone e Drago per uno degli appuntamenti pre-Giostra fra i più attesi. L’arrivo in finale per entrambi i rioni è stato tutt’altro che semplice: per i biancorossi di Porta al Borgo sono serviti i calci di rigore contro il Cervo Bianco mentre Porta Carratica ha avuto bisogno di ben due differenti location per la semifinale (a causa di un guasto all’impianto di illuminazione del campo di Bonelle) contro il Leon d’Oro, superato poi anch’esso nei tiri dal dischetto.

Da lì, poi, andranno avanti i vari tornei sportivi nelle prossime due settimane per poi arrivare al 16 luglio quando ci sarà l’evento successivo legato alla tradizione come la vestizione di San Jacopo sopra il tetto della Cattedrale di San Zeno grazie alla collaborazione col corpo dei Vigili del Fuoco, spostata per la prima volta in orario serale per provare ad attirare ancora più persone in piazza Duomo.

S.M.