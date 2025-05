Tre giorni per il verde. Centro fiorito e colorato

PISTOIA

Una manifestazione che nasce come un’occasione di richiamo turistico per la città, ma anche un’opportunità di partecipazione per tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di farne, nel tempo, un appuntamento ricorrente nella nostra città, capace di raccontarne identità, vocazione produttiva e visione del futuro. Pistoia si prepara ad accogliere la prima edizione di ‘Pistoia in Fiore’, un’iniziativa che porterà nel cuore del centro cittadino, precisamente in via Buozzi, via Cino, via Cavour e piazza Gavinana, un percorso fiorito e colorato, animato dalla presenza di espositori provenienti da tutta Italia.

Oggi e domani, dalle 9.30 alle 23, e domenica, dalle 9.30 alle 20, le vie del centro storico ospiteranno non solo piante ornamentali e da collezione, ma anche derivati naturali, prodotti tipici della filiera agricola e botanica, oggetti artigianali ed ecosostenibili, frutto della creatività e del lavoro di realtà che mettono al centro la qualità, il rispetto dell’ambiente e l’innovazione. "Con Pistoia in Fiore – ha sottolineato Gabriele Sgueglia, assessore alle Attività produttive – inauguriamo una nuova manifestazione che parla del nostro territorio. È un evento che valorizza l’eccellenza del vivaismo pistoiese, da sempre uno dei motori economici e identitari della nostra città, ma che guarda anche oltre, aprendosi all’artigianato, alla sostenibilità e alla filiera agricola nazionale. Abbiamo voluto fortemente questa prima edizione perché crediamo nella capacità di Pistoia in Fiore di diventare, nel tempo, un appuntamento fisso, capace di attrarre visitatori e coinvolgere la cittadinanza. Nella nostra città il verde dev’essere preponderante e con questo evento possiamo iniziare a tracciare una strada che segua sempre di più i valori della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente".

‘Pistoia in Fiore’, oltre a quello del Comune di Pistoia, ha anche l’appoggio di alcuni sponsor come Giorgio Tesi Group, Lupi Auto e Agribios, da sempre attenti alla cura del verde: "Creeremo una sinergia con l’evento dei Dialoghi di Pistoia - hanno detto gli organizzatori Giovanni Tancredi Brilli e Marta Bulli - andando ad arricchire ulteriormente la proposta culturale e attrattiva per questo fine settimana. Saranno presenti circa venticinque espositori, un numero che siamo intenzionati ad ampliare in futuro quando l’iniziativa sarà ancora più strutturata".

Michele Flori