Alla ricerca del refrigerio. Obiettivo tuffarsi in piscina

Un tuffo in piscina per refrigerarsi e combattere le altissime temperature di questo periodo: è questa la soluzione che i molti pistoiesi che non abbandoneranno la città nella giornata di Ferragosto adotteranno. Diverse le opzioni sul tavolo, a cominciare dalla piscina H2sport di via Provinciale Lucchese, che domani offrirà ai propri clienti la possibilità di vivere l’Hawaiian Summer Pool Party. Divertimento assicurato per grandi e piccoli, con gran buffet di pesce e djset dalle 16 alle 19, oltre alla cocomerata delle 17. Per ulteriori informazioni sulle modalità d’ingresso e sui prezzi, è consigliato visitare il sito o le pagine social della struttura.

Fra le alternative troviamo anche la piscina "Il Boschetto", organizzata e gestita dal Team Acquarama: in viale Adua all’altezza di Capostrada, i visitatori potranno godersi il giorno di festa con la presenza dei gonfiabili, dei "ciambelloni" e dei particolari tappettini per scorrere veloci sul "Big Scivolo". Sono previsti anche corsi acquagym. Un’altra soluzione per trascorrere un Ferragosto al fresco è rappresentata dalle Piscine di Cantagrillo in via di Castelnuovo, a Casalguidi.

E ancora le piscine Le Ginestre in via Mulin Vecchio, a Maresca, e Il Castagno, nell’omonima via. Anche in questo caso, contattando le strutture sarà possibile ricevere informazioni riguardo i costi e gli orari di ingresso.

Per chi invece invece puntasse a passare una giornata di Ferragosto più intima e di relax, ecco l’Agriturismo Le Forri a Valdibrana, Villa Cappugi in via del Collegigliato, Villa Giorgia-Albergo in collina in via Bolognese, l’Agriturismo San Rocco in via delle Sei Arcole, Borgo Antico Casalbosco Holiday Home & Winery in via Montalese, l’Agriturismo Torreghiotta in via di San Giorgio, Casale Dell’Orso in via di Pieve a Celle Nuova, l’Agriturismo all’Ombra del Tiglio (anch’esso in via di Pieve a Celle Nuova). Queste citate nell’elenco sono ovviamente solo alcune delle mete possibili. Per chi volesse scegliere soluzioni di questo tipo, dovrà prima verificare la disponibilità delle strutture, alla luce dell’alta richiesta e dei pochi posti a disposizione.

Francesco Bocchini