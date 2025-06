Caldo, come resistere. Ecco i consigli dell’Asl: "Frutta e verdura fresca contengono sali minerali"

Il caldo intenso ha iniziato a farsi sentire in anticipo rispetto al calendario, portando con sé la necessità di adattare anche la nostra alimentazione. Con l’arrivo delle alte temperature, la salute diventa una priorità, e in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione, come bambini e anziani, devono fare attenzione a non incorrere in problemi legati alla disidratazione. Secondo la dottoressa Giovanna Liberati, Direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione per l’Area Sud (Grosseto e Siena), è fondamentale bere molta acqua durante i periodi di caldo, evitando bibite gassate e zuccherate, che possono aumentare il rischio di disidratazione. "Un modo valido per idratarsi – spiega Liberati -è quello di consumare frutta e verdura fresca, che oltre a idratare, forniscono anche sali minerali essenziali". Particolare attenzione va prestata agli anziani, che spesso non avvertono il senso di sete, mettendo a rischio la loro salute. "In questi casi, - prosegue -è fondamentale incoraggiarli a bere a piccoli sorsi, anche se non avvertono la necessità di idratarsi". Bere piccole quantità d’acqua frequentemente aiuta a mantenere un buon equilibrio idrico senza sovraccaricare l’organismo. Un altro punto cruciale per l’alimentazione estiva è l’attenzione alle bevande alcoliche e a quelle contenenti caffeina, come gli energy drink. Sebbene queste possano sembrare dissetanti o energizzanti, sono da evitare, in quanto l’alcol favorisce la disidratazione, e la caffeina stimola il battito cardiaco e può provocare ansia. "Le bevande contenenti caffeina possono accentuare il rischio di disidratazione e interferire con il benessere generale – commenta - quindi è importante evitarle, soprattutto per i soggetti più fragili". Inoltre, con le alte temperature, la digestione può risultare più difficile, per cui è consigliato adottare una dieta leggera e facilmente digeribile. "I pasti – prosegue Liberati -dovrebbero essere composti da verdura, frutta e alimenti freschi, che non solo apportano vitamine e sali minerali, ma sono anche più facili da digerire". È importante, quindi, non dimenticare di includere nella dieta frutta di stagione, come anguria, melone, pesche e fragole, che oltre a dissetare, contengono un alto contenuto di acqua". Per chi ha difficoltà a bere acqua pura, ci sono soluzioni alternative che possono comunque garantire un’adeguata idratazione. Gli infusi freddi, ad esempio, rappresentano una scelta ideale. Preparare una bevanda con acqua, frutta fresca e alcune erbe aromatiche come menta o basilico, può risultare piacevole e salutare, senza ricorrere a zuccheri aggiunti o additivi artificiali. In alternativa, esistono integratori di sali minerali che possono essere utilizzati, ma è importante scegliere quelli senza zuccheri, in modo da non sovraccaricare l’organismo. "Una corretta alimentazione – conclude - è essenziale non solo per contrastare il caldo, ma anche per prevenire malori legati a carenze nutrizionali e disidratazione".

Nicola Ciuffoletti