Acqua pubblica, arriva il sesto fontanello

Dopo diversi anni dall’ultima installazione, nelle prossime settimane un nuovo fontanello per la distribuzione di acqua minerale sarà presente in città, nella zona di San Biagio all’interno dell’area a verde adiacente a via Fratelli Rosselli. Una struttura che, come le altre, verrà realizzata in convenzione di affidamento con Publiacqua e che sarà fruibile dalla cittadinanza in una parte di Pistoia che, per il momento, era sprovvista. Risalgono oramai a più di un decennio fa i primi fontanelli pubblici, che oggi si chiamano "Casa dell’Acqua": attualmente ce ne sono sei dislocati – e tutti frequentati e apprezzati – sul territorio comunale tra via Pordoi al villaggio Belvedere, via Pisa a Bonelle, via di Vittorio a Bottegone, al giardino De’ Andre di Pontelungo, via Antonini a due passi dal parco di Monteoliveto ed in via Buzzati a Sant’Agostino. Nessuno dei fontanelli cittadini eroga più l’acqua frizzante, decisione presa dopo lo scoppio del Covid, ma comunque sono sempre presi d’assalto per cercare di risparmiare su quello che è il bene più prezioso di tutti.

Si tratta di un’opera il cui costo di installazione è stimato in 37mila euro ed a breve dovrà entrare a regime, riqualificando ulteriormente un quartiere che vivrà anche il restyling del giardino dell’ex area Cerri.

