Trampolino elastico, poker di medaglie per l'Etruria a Fano

Prato, 1 giugno 2025 - Quattro medaglie, due delle quali del metallo più pregiato, agguantate in una competizione di livello nazionale. E' il bottino con cui l'Etruria ha chiuso la seconda prova individuale “Gold” di trampolino elastico della “zona tecnica 2”, svoltasi di recente a Fano. Nelle Marche, le ginnaste guidate da Anatoly Titov e Maria Poddubnaya si sono messe in mostra: Viola Giusti e Rebecca Vannucchi sono salite sul gradino più alto del podio, rispettivamente nella categoria “A2” e “J2”. Ottime però anche le performance delle compagne di squadra: Cloe Mariottini ha agguantato un argento nella categoria "A2" e Maria Chiara Simoni ha ottenuto il medesimo riscontro tra la “J2”, chiudendo anche lei al secondo posto. La sezione trampolino elastico del club pratese presieduto da qualche giorno da Alice Bettini (dopo aver raccolto il testimone dalla “storica” presidente Grazia Ciarlitto) ha festeggiato pochi mesi fa i dieci anni di attività, in una breve cerimonia alla presenza della sindaca Ilaria Bugetti. E l'organico può contare sul ritorno di Chiara Cecchi: l'ex-”bambina prodigio” cresciuta nell'Etruria e tornata ad allenarsi e a gareggiare per la società di Prato dopo qualche stagione al Giobri Sport di Pescia, ha preso parte anche alla trasferta marchigiana a supporto dello staff tecnico. Ci sono quindi le premesse per continuare a crescere e confermarsi fra le prime formazioni in ottica nazionale.

G.F.