Ancora sangue sulle strade: muore motociclista nello scontro con un’auto

Arezzo, 2 giugno 2025 – Ancora sangue sulle strade nei giorni di festa. Questa mattina, lunedì 2 giugno, un motociclista di 52 anni è morto in un incidente avvenuto lungo la strada regionale 71, all'altezza di Ceciliano, nel comune di Arezzo. E’ successo intorno alle 8,30, secondo quanto emerso il 52enne si sarebbe scontrato con un'auto e avrebbe perso il controllo della moto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 il motociclista è deceduto in strada in seguito ai gravi traumi riportati. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia municipale che ha effettuato i rilievi.