Resta incastrato sotto al trattore, muore a 75 anni. Chi era la vittima

Laterina Pergine Valdarno (Arezzo), 1 giugno 2025 – Tragedia in campagna, dove un uomo di 75 anni è morto in seguito ad un incidente mentre si trovava a bordo del trattore. E’ successo nel pomeriggio di ieri, sabato 31 maggio, quando erano da poco passate le 16,30.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma in base ad una prima ricostruzione, l’uomo è rimasto schiacciato sotto al mezzo. Avrebbe fatto tutto da solo mentre stava lavorando all’interno del terreno di proprietà della famiglia, in località Podere Riganzi. L'allarme è scattato subito, ma i soccorsi non hanno potuto fare nulla.

La vittima si chiamava Paolo Ferri, residente a Ponticino, ed era molto conosciuto in paese per il suo impegno nell'associazione che organizza la festa medievale. Il sindaco Jacopo Tassini ha espresso il cordoglio della comunità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che escludono responsabilità di terzi.

Ferri era un elettricista: la sua ditta è specializzata nella realizzazione di impianti elettrici civili e industriali. Molti i messaggi di cordoglio, tra cui quello di Laterina Medievale. “L'Associazione La Rocca e noi tutti ci stringiamo intorno a Stefania e Daniele Ferri per la perdita del babbo Paolo, e ci uniamo alle condoglianze della nostra comunità ad entrambe le famiglie Ferri e Righi”, si legge in un post pubblicato sui social.