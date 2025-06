Anagrafe sanitaria e Cup, da oggi si cambia. Trasloco da via Guadagnoli al San Donato

Anagrafe sanitaria e Cup si trasferiscono da via Guadagnoli all’ospedale San Donato dove saranno attivi da oggi. Il trasferimento è necessario alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione della struttura sanitaria, finanziati con i fondi Pnrr. L’anagrafe sanitaria, lo sportello cioè dove ci si rivolge per sostituire o scegliere il proprio medico di famiglia, lascia dunque la storica struttura cittadina per trasferirsi nei locali del Cup dell’ospedale San Donato dove saranno aperti due ulteriori sportelli. L’anagrafe stranieri, fino ad oggi in via Guadagnoli, invece si trasferirà, nella struttura del Centro Prelievi Baldaccio: sarà aperta da oggi, solo il pomeriggio, dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 18,15. Si ricorda inoltre che da oggi l’accesso agli ambulatori del servizio di Continuità Assistenziale, ancora presente nel distretto di via Guadagnoli, sarà consentito solo previa richiesta di appuntamento al numero unico 116117 come da disposizioni della Regione Toscana. Pertanto al fine di evitare inutili spostamenti ed attese si invitano gli utenti a contattare il numero 116117 e consultarsi prima telefonicamente con il Medico di turno.

L’anagrafe sanitaria rivolta ai cittadini italiani sarà al Cup del San Donato e qui si potrà fare scelta del medico o pediatra di famiglia, compresa la scelta per domicilio sanitario, scelta in deroga, scelta per ricongiungimento, mantenimento Pediatra, esenzioni per patologia e reddito, attivazione/riemissione tessera sanitaria, ristampa Pin. Per i cittadini stranieri e comunitari l’anagrafe sanitaria è al distretto di via Baldaccio D’Anghiari, 6 dove si potrà fare iscrizione al servizio sanitario nazionale, iscrizione volontaria al SSR, scelta del medico o pediatra di famiglia.