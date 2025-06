Job Day, così si trova il lavoro. Vertice con aziende e assunzioni

ANGHIARI

Job Day, ovvero giovani in cerca di lavoro e aziende del territorio che si sono incontrati a Villa Gennaioli di Anghiari in occasione dell’evento dal titolo "Il futuro a un passo". E per quattro di essi è già scattata l’assunzione. In prima fila, a livello organizzativo, i Giovani Soci della banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, che tanto si adoperano per offrire opportunità importanti al fine di evitare il progressivo spopolamento e allo stesso tempo di favorire lo sviluppo economico della comunità. Ed ecco i numeri: 5 aziende socie e clienti della Banca di Anghiari e Stia, 19 posizioni lavorative aperte, 21 candidati presenti, 31 curriculum vitae consegnati e 46 colloqui effettuati sul territorio. "Organizzare un evento concreto come questo, che mette in contatto le aziende del territorio con i giovani, credo sia molto importante – ha detto Andrea Dini, coordinatore dei Giovani Soci – perché i risultati ottenuti sono stati anche sopra le aspettative: il nostro obiettivo, inoltre, è quello di creare ancora più valore per il nostro territorio".

Una seconda edizione spinta dal grande successo della prima, che ha prodotto l’ssunzione di quattro persone all’interno delle aziende coinvolte, tra le quali Aboca, Bma Maglificio, Mad Automation e Vimer. Anche la seconda edizione ha visto la partecipazione di imprese d’eccellenza del territorio: Bma Maglificio e Mad Automation, presenti per il secondo anno consecutivo, sono state affiancate da nuove realtà come Tecnicart, Tratos e Kemon. L’evento si è aperto con un momento di presentazione, durante il quale le aziende hanno raccontato le proprie esperienze imprenditoriali. A guidare le interviste, come nella prima edizione, è stata Fabiana Andreani, career mentor e digital content creator, che ha poi tenuto una sessione formativa dedicata alla scrittura del curriculum e all’avvio di una carriera professionale di successo. "Carriera vuol dire percorso – ha detto – il lavoro è un ruolo, ma la carriera è una strada che può anche essere non lineare. Renderla sostenibile significa in linea con i nostri obiettivi e il nostro approccio, la nostra etica". Soddisfatto il direttore generale della Banca di Anghiari e Stia, Fabio Pecorari: "Siamo fieri di questa iniziativa, perché è partita dai Giovani Soci e Socie della nostra banca che già da anni son attivi per rivitalizzare questo territorio".