Diretta Vasco Rossi a Firenze, il grande giorno. L’attesa dei 60mila fan prima del concerto

Vasco è arrivato a Firenze. Il Kom ha pubblicato una foto sui social dall'aeroporto e scrive: "Firenze siamo qui! Dopo 3 anni torno alla Visarno Arena per due appuntamenti spericolati! È sempre una grande gioia per me portare il mio spettacolo nella capitale dell'arte italiana... In questa città meravigliosa alla quale sono molto affezionato!! Il 9 giugno riceverò le chiavi di Firenze a Palazzo Vecchio e ne sono onorato e fiero! Evviva!!".