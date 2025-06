Vasco Rossi, concerto alla Visarno Arena: tutti i provvedimenti per la circolazione

3 giugno 2025 – E’ conto alla rovescia per i concerti di Vasco Rossi e la città si prepara ad accogliere i tantissimi fan. Le date in cui si esibirà la rock star alla Visarno Arena sono il 5 e il 6 giugno. Ebbene, il parco delle Cascine sarà chiuso al traffico dalla mezzanotte di giovedì 5 fino alle 3 di venerdì 6 e dalle 7,30 di venerdì 6 fino alle 3 di sabato 7, ad eccezione di viale degli Olmi (tra piazzale Jefferson e piazzale delle Cascine) che rimarrà chiuso al traffico ininterrottamente dalle 00 di giovedì 5 fino alle 3 di sabato 7 giugno.

I blocchi dei veicoli saranno attivi in via Berio (in corrispondenza dell’incrocio con viale Rosselli), in via delle Cascine all’intersezione con via Paisiello, in piazza Puccini (sulla corsia di collegamento fra via Baracca e via delle Cascine) e in via del Barco, con deroghe solo per autorizzati e soccorso. In occasione dei concerti si potrà accedere al parco delle Cascine solo a piedi (deroga per i veicoli dei portatori di disabilità con contrassegno e accesso/uscita solamente da via del Barco). L’area interna alla Visarno Arena sarà transennata e presidiata da addetti alla sicurezza: l’accesso sarà consentito solo a chi è in possesso del biglietto e dopo un controllo di sicurezza.

Per entrare alla Visarno Arena sono previsti sei diversi accessi (ogni ticket riporta il varco dedicato). I primi provvedimenti, già in vigore dalla mezzanotte del 3 giugno, prevedono i divieti di sosta e transito sul piazzale delle Cascine (lato adiacente via della Tinaia) con deroga per i mezzi interessati all’allestimento e al disallestimento. Questi provvedimenti resteranno in vigore fino al completo svolgimento di tutti gli eventi previsti quest'anno alla Visarno Arena, quindi fino alla mezzanotte del 27 giugno.

Sempre dal 3 giugno divieto di sosta in viale del Visarno (da via del Fosso Macinante a piazzale Jefferson) fino alle 3 del 7.6. Dalla mezzanotte del 4 giugno infine fino alle 3 del 7.6 divieti di sosta anche in piazzale Jefferson e viale degli Olmi.

La maggior parte dei provvedimenti saranno istituiti giovedì 5 giugno, compresa la chiusura del parco (come già detto il parco sarà chiuso al traffico dalle 00 di giovedì 5 fino alle 3 di venerdì 6 e dalle 7,30 di venerdì 6 fino alle 3 di sabato 7.6, ad eccezione di viale degli Olmi - tra piazzale Jefferson e piazzale delle Cascine - che sarà chiuso al traffico ininterrottamente dalle 00 di giovedì 5 fino alle 3 di sabato 7 giugno).

Sosta: divieti e parcheggi straordinari

I divieti di sosta scatteranno dalla mezzanotte del 5 giugno e termineranno alle 3 del 7 giugno: piazza Puccini (nel tratto discendente compreso tra Ponte Ferrari e via Tartini), via Berio, via del Fosso i Macinante, via de Bellegarde de Saint Lary, viale del Pegaso, via delle Cascine (tra piazzale delle Cascine e via Paisiello), viale del Quercione, piazzale Kennedy, viale della Tinaia, viale Lincoln, piazza Vittorio Veneto (area compresa tra viale Lincoln, via del Fosso Macinante, viale Fratelli Rosselli e l’Arno), viale dell’Aeronautica, via del Barco (tratto tra via dei Vespucci e viale del Pegaso), via dei Vespucci (dall'intersezione con Via del Barco al sottopasso ferroviario). E ancora divieti sull’intero piazzale delle Cascine per realizzare parcheggi per disabili. In piazzale Vittorio Veneto lato parco delle Cascine saranno allestiti i parcheggi riservati ai ciclomotori e motocicli con divieti di sosta e transito per gli altri veicoli. I taxi potranno sostare in via delle Magnolie e in piazza Vittorio Veneto all’interno dell’hub per il trasporto pubblico extraurbano. Per individuare aree di parcheggio per i bus dei fan club saranno istituiti divieti di sosta in via Mario Fabiani, via Almerico da Schio, via Accademia del Cimento. via Barsanti e in viale Piombino. Individuate anche zone di sosta per le biciclette e monopattini (sia privati che sharing), in via delle Cascine (tra via Paesiello e il ponte ferroviario), viale del Pegaso, viale dell’Aeronautica, viale Lincoln. Previsto anche un punto straordinario in piazza dell’Isolotto a partire dalle 15 (ovvero al termine del mercato rionale) del 5 e del 6 giugno. In viale dell’Aeronautica prevista anche l’area per i mezzi della Protezione Civile e delle associazioni. Divieti di transito Dalla mezzanotte di giovedì 5 fino alle 3 di venerdì 6.6 e dalle 7,30 di venerdì 6.6 fino alle 3 di sabato 7.6 divieti di transito in via Berio, via del Fosso Macinante, via de Bellegarde de Saint Lary, viale del Visarno (tra piazzale Jefferson e via del Fosso Macinante), piazzale Jefferson, piazzale delle Cascine (tra via delle Cascine e viale dell’Aeronautica) con deroga per i mezzi di polizia e soccorso, veicoli di altezza superiore ai 3,20 metri, titolari di passi carrabili e frontisti e autorizzati. Viale degli Olmi non sarà transitabile dalla mezzanotte del 5 giugno alle 3 di sabato 7 giugno con deroga a mezzi di soccorso e polizia, veicoli con altezza superiore a 3,20 metri e autorizzati. Dalla mezzanotte di giovedì 5 fino alle 3 di venerdì 6.6 e dalle 9 di venerdì 6.6 fino alle 3 di sabato 7.6 divieti di transito anche in via delle Cascine dall’intersezione con via Paisiello verso piazzale delle Cascine con deroga per i mezzi di polizia e soccorso, titolari di passi carrabili e frontisti, autorizzati e velocipedi e monopattini diretti alle aree di parcheggio nel tratto ponte ferroviario- via Paisiello. Sempre dalla mezzanotte di giovedì 5 fino alle 3 di venerdì 6.6 e dalle 9 di venerdì 6.6 fino alle 3 di sabato 7.6 vietato il transito anche sulla direttrice via del Barco (tra via dei Vespucci e viale del Pegaso), viale del Pegaso (tra via del Barco e viale dell’Aeronautica), viale dell’Aeronautica (tra viale del Pegaso e Piazzale delle Cascine); in deroga transito consentito in entrata e uscita ai veicoli a servizio dei portatori di handicap, velocipedi e monopattini diretti alle aree di parcheggio di viale del Pegaso e viale dell’Aeronautica, ai frontisti della zona del Parco delle Cascine sottoposta a limitazione della circolazione, autorizzati, mezzi di Associazioni di volontariato e della Protezione Civile. Chiusura anche in viale del Quercione, piazzale Kennedy, viale della Tinaia, viale Lincoln, viale del Pegaso (tra viale delle Cornacchie e viale Washington) con deroga solo per i mezzi di polizia e soccorso. Dalle 10 di giovedì 5 alle 3 del 6, e dalle 10 del 6 alle 3 del 7 scatterà il divieto di transito in piazza Puccini all’intersezione con via Tartini (eccetto veicoli diretti ai passi carrabili e frontisti, mezzi di soccorso e del Tpl urbano fino alle 13). Chiusura anche per via Petrella, nel tratto via Donizetti-via delle Cascine, (eccetto titolari di passi carrabili e frontisti dell'area interdetta, autorizzati, soccorso e polizia) e via Mercadante da via Donizetti a via delle Cascine. Sarà garantito l’accesso e l’uscita dai nidi comunali posti all’interno di Manifattura Tabacchi. Il nuovo parcheggio Manifattura Tabacchi con ingresso da via Tartini sarà sempre accessibile fino a esaurimento posti; per garantire l’uscita dei numerosi spettatori in sicurezza dalla zona di Piazza Puccini, sia il 5 che il 6 giugno, i veicoli non potranno uscire dal parcheggio nella fascia oraria 23 – 01 (le sbarre saranno disabilitate). Si invita quindi gli utenti a non mettersi al volante e mettere in moto i veicoli in questa fascia oraria. Dalle 13 di entrambe le giornate di concerto, sarà revocata la corsia preferenziale su piazza Puccini in direzione Ponte alle Mosse e istituiti divieti di transito anche nella corsia discendente di piazza Puccini nel tratto compreso tra Puccini e Tartini. I veicoli provenienti da via Baracca potranno quindi soltanto proseguire a diritto verso via del Ponte alle Mosse. Aree sosta bus Sono state individuate 6 aree di sosta dedicate ai bus per il pubblico nelle aree in via Mario Fabiani, via Almerico da Schio, via Accademia del Cimento, via Barsanti e viale Piombino. Tutte le informazioni necessarie con i dettagli degli itinerari e i punti di sosta e i percorsi pedonali suggeriti saranno forniti al momento del rilascio del contrassegno obbligatorio da parte di SAS (www.serviziallastrada.it). Trasporto pubblico urbano A conclusione dei concerti di Vasco Rossi sarà potenziata la linea 17 da piazza Puccini a Stazione di Santa Maria Novella e Piazza di San Marco. Il servizio sarà attivo dal termine degli eventi e fino a cessate esigenze. Per info www.at-bus.it Tramvia Per i concerti del 5 e 6 giugno è previsto un servizio straordinario della tramvia con l’orario prolungato fino alle 2 come nel fine settimana, con una frequenza di ogni 6 minuti circa in funzione dell’afflusso. Per info: www.gesttramvia.it Taxi Sono previste due postazioni dedicate e presidiate da steward in viale delle Magnolie e, dalle 17 in poi in piazza Vittorio Veneto all’interno dell’HUB di trasporto pubblico extraurbano. Parcheggi scambiatori Per limitare l’accesso dei veicoli privati si consiglia di utilizzare i parcheggi di interscambio lungo le due linee tranviarie T1 Leonardo e T2 Vespucci (stazione binario 16, stazione Fortezza Fiera, Porta a Prato-Leopolda, Guidoni, Palazzo di Giustizia-Novoli, Centro commerciale San Donato, Villa Costanza, Ponte a Greve) oltre che tutti gli altri parcheggi di struttura del Comune di Firenze (fra cui Oltrarno-Calza, Alberti, Beccaria, Sant’Ambrogio). Servizi sharing Al fine di regolamentare al massimo la sosta dei mezzi, sarà impedita la possibilità di blocco del mezzo al di fuori delle aree di parcheggio individuate: via delle Cascine (tra via Paisiello e il ponte ferroviario), viale del Pegaso, viale dell’Aeronautica, viale Lincoln e piazza dell'Isolotto (quest'ultima attiva dalle ore 15 per entrambi i giorni di concerto). Per i monopattini è prevista una limitazione di velocità a 15 Km/h non appena superati i varchi di controllo di via Berio, via del Barco e Via delle Cascine. E' istituita anche un'area di sicurezza a 'velocità zero' più vicina all'area di prefiltraggio (comunque a valle delle aree di parcheggio offerte) nella quale non si potrà parcheggiare e il monopattino dovrà essere condotto a mano.

Per info: consultare le app dei gestori dei servizi in sharing.