Will Smith a Pisa, incantato dai lungarni… e dalla cucina. “Città bellissima”

Pisa, 25 luglio 2025 – Dopo i granduchi, a Pisa arriva il Principe di Bel Air. Will Smith, attore statunitense di fama mondiale, è arrivato in città nel primo pomeriggio per una visita alle meraviglie pisane prima di fare tappa a Lajatico al Teatro del Silenzio. L’attore è andato a mangiare al ristorante La Pergoletta di Daniela Petraglia, dove è stato accolto dall’assessore al turismo Paolo Pesciatini che ha fatto gli onori di casa per conto della città.

"Pisa è una città meravigliosa – ha detto Will Smith a La Nazione – sono affascinato dalla sua storia conosciuta in tutto il mondo. Bellissimi soprattutto i lungarni cittadini, adesso mi aspetta una visita alla Torre. Grazie all’assessore al turismo per l’accoglienza”.

Alla Pergoletta, Smith ha richiesto piatti tipici ed è stato accontentato mangiando filetto di baccalà, bavette con arselle, insalata di polpo e diversi antipasti di mare. “La cucina pisana mi ha davvero sorpreso – ha concluso – è di altissima qualità”.