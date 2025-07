Teatro del silenzio: il mondo si ritrova a Lajatico. Ecco i grandi ospiti attesi

Lajatico, 22 luglio 2025 – Nel 2006, grazie all’intuizione di Alberto Bartalini, nasceva un progetto magico che ogni anno da allora regala, in luglio, musica sulle dolci colline della Valdera, al Teatro del Silenzio di Lajatico.

È tutto pronto per l’edizione numero 20 del Teatro del Silenzio, in partenza questa sera, martedì 22 luglio, quando il padrone di casa Andrea Bocelli festeggerà il ventennale insieme a ospiti internazionali tra cui Placido Domingo (26 luglio) e Clara (22 e 26 luglio).

Il 24 luglio andrà in scena Matteo Bocelli, anche lui affiancato da ospiti, come Jodok Cello, violoncellista svizzero di 35 anni molto popolare sul web per le sue esibizioni a piedi nudi. Nelle ultime ore Bocelli ha annunciato anche la presenza di un chitarrista internazionale.

“Il palcoscenico delle meraviglie che ogni anno si illumina sotto un baldacchino di stelle negli ultimi 20 anni – scrive il tenore – accoglierà un artista leggendario che conosce le stelle meglio di ognuno di noi. Il 26 luglio ritorna un amico, un astrofisico, un compositore brillante e chitarrista dei Queen: la leggenda del rock Brian May, benvenuto a Lajatico! Per la gioia dei fan di tutto il mondo (e anche mio) celebreremo come si deve un ospite speciale che ha plasmato la storia della musica. L’anno scorso abbiamo festeggiato il suo compleanno dietro le quinte; quest’anno onoreremo la sua straordinaria carriera sul palco, in un’occasione unica nella vita per rivivere i suoi capolavori. Torna a Lajatico con la sua chitarra iconica, esattamente quella che ha costruito con suo padre da ragazzino, come mi ha detto una volta. La stessa chitarra che ha contribuito a definire sessant’anni di grande musica, e che ho avuto il privilegio di ascoltare durante le prove, mentre ho reso omaggio con una delle canzoni immortali dei Queen: Who Wants to Live Forever”.

Matteo Bocelli invece nelle ultime ore ha annunciato le prossime tappe del tour che lo vedrà impegnato negli Stati Uniti per l’uscita del secondo e ultimo album che contiene un duetto con Gianluca Grignani. Per tutte le serate, protagonista assoluto della scenografia, sarà un’opera di Igor Mitoraj: “Tindaro screpolato”.

Tra le vie di Lajatico si potrà ancora ammirare ArtInsolite, la rassegna di arte contemporanea che trasforma il borgo toscano in un museo a cielo aperto con le opere di Igor Mitoraj, Scart e Davide Pompili.