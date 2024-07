Abito nero e una grande emozione: Michelle Hunziker a Lajatico per Andrea Bocelli

Lajatico (Pisa), 16 luglio 2024 – Ha rotto il ghiaccio in una serata di grande emozione. E’ stata Michelle Hunziker la prima a salire sul palco e a introdurre al pubblico del Teatro del Silenzio la prima delle tre serate volute da Andrea Bocelli per festeggiare il trentennale della carriera.

Lunedì 15 luglio appunto il primo degli appuntamenti (gli altri sono il 17 e il 19). Nelle storie su Instagram, la showgirl ha raccontato tutti i preparativi fin dal pomeriggio.

Michelle Hunziker sul palco del Teatro del Silenzio: più a destra, lancia un bacio al fotografo mentre si reca allo show su un mezzo elettrico

Quando, in una giornata di grande caldo, è arrivata al Teatro del Silenzio e ha iniziato le prove di trucco e parrucco in camerino con Laura Barenghi, la sua make up artist, alle prese in particolare con la realizzazione dello chignon con cui poi è andata in scena. Intorno alle 20 tutto era pronto.

La Hunziker indossava un abito nero lungo realizzato da Giorgio Armani. Prima dell’inizio, alcune foto di rito come quella con la moglie di Andrea Bocelli, Veronica, in abito bianco lungo e Tiziano Ferro, uno dei grandi ospiti musicali della serata, in completo scuro e camicia bianca.

Poi tutti in scena. “Dal rock al pop, dalla lirica a Broadway. Sono felice di essere qui stasera – dice la Hunziker al pubblico all’inizio dello spettacolo – Con tutti questi grandi artisti”. Una breve introduzione, poi appunto la partenza dello show, con Andrea Bocelli che canta “O Sole Mio” in omaggio alla canzone italiana.