Will Smith si commuove durante il suo monologo al Teatro del Silenzio: l’applauso del pubblico

Lajatico (Pisa), 18 luglio 2024 – Ha interpretato il suo monologo dando tutto sé stesso sul palco, tanto che al termine si è commosso, raccogliendo un grande applauso da parte del pubblico. La superstar della seconda serata dello show al Teatro del Silenzio per il trentennale della carriera di Andrea Bocelli era Will Smith. L’attore che ha prestato il suo volto per tanti film di successo ha portato sul palco tutta la sua passione. E’ stato lo stesso Bocelli a presentarlo sul grande palco immerso nella campagna.

Quanto costano i biglietti delle serate al Teatro del Silenzio

''Adesso un interprete di emozioni che può far sorridere e piangere'', annuncia Bocelli, prima di lasciargli la scena e così l'attore de 'La ricerca della felicità' si è esibito in una interpretazione parlata della canzone ''You'll never walk alone'' (Non camminerai mai da solo), concepita nel 1945 per il musical Carousel ma divenuta la canzone della speranza, un inno alla vita e a rialzarsi dopo ogni caduta. "Vai avanti, con il vento o con la pioggia, e io sarò lì”, dice Will Smith nel suo monologo. “Non arrenderti mai, io sarò con te”.

Will Smith si commuove sul palco del Teatro del Silenzio

Un’interpretazione che, come si suol dire, è valsa il prezzo del biglietto del grande show musicale che ha visto nella stessa serata alternarsi sul palco tanti grandi, da Ed Sheeran a Laura Pausini. Ma l’interpretazione di Will Smith ha rapito i cuori di tutti.