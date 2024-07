Will Smith, Ed Sheeran, Johnny Depp: incredibile parata di stelle a Lajatico con Bocelli

Lajatico (Pisa), 18 luglio 2024 – Un red carpet di questo genere raramente si è visto in Toscana. Ma la seconda serata di tributo del trentennale di carriera di Andrea Bocelli è stata davvero impressionante per numero di cantautori e attori sul palco.

Una vera e propria parata di stelle che da una parte ha entusiasmato i fortunati possessori dei biglietti, il cui prezzo arrivava fino a duemila euro. Dall’altra ha scatenato la curiosità della gente, che ha visto in giro in provincia di Pisa nomi del calibro di Ed Sheeran, Will Smith, Johnny Depp e Zucchero, senza contare le grandi star di casa nostra come Laura Pausini.

Lo show della serata di mercoledì 17 luglio al Teatro del Silenzio in mezzo alla campagna è iniziato come sempre al tramonto. E ancora una volta è stato lo stesso Andrea Bocelli a scendere dalla grande scala argentata al centro del maxi palco allestito dalla stessa società che crea i maxi stage per le grandi rockstar. Poi appunto, uno dopo l’altro, gli artisti si sono esibiti.

Ed Sheeran, Jhonny Depp e Will Smith: tre delle star che hanno partecipato alla seconda serata al Teatro del Silenzio

Dal monologo di Will Smith ai duetti di Bocelli. Da brividi quello con Zucchero sulle note di “Miserere”. Quindi Ed Sheeran, artista sempre all’insegna del minimalismo, sul palco con una semplice maglietta bianca. Jhonny Depp, in completo scuro, ha accompagnato Bocelli con una chitarra acustica. Il giro dei duetti è poi proseguito con quello Tiziano Ferro-Laura Pausini.

Grande allegria, strette di mano e sorrisi nell’affollatissimo backstage. C’era Michelle Hunziker, ancora nelle vesti di presentatrice per le tre serate. In tanti hanno reso omaggio a Jose Carreras e Placido Domingo, che non potevano mancare in qualità di grandissimi cantanti lirici, che hanno segnato la scena per tanti anni.