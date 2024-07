Quando la spiaggia è da nababbi. Stabilimenti di lusso in Toscana: dove sono e quanto costano

Firenze, 16 luglio 2024 - Dal bar a misura di amico a quattro zampe all’autista sempre a disposizione degli ospiti. E poi vigilanza ventiquattr’ore su ventiquattro, personal trainer e parrucchiere a due passi dal mare. Se per una larga fetta di italiani anche la più parsimoniosa vacanza resta un miraggio, c’è invece chi si può permettere lussi a non finire. E nella nostra regione non mancano gli stabilimenti balneari che attirano una clientela con un’altissima capacità di spesa. In primo piano in tal senso c’è la Versilia, che rimane inarrivabile icona del lusso, con Forte dei Marmi in primissima posizione. Emblema di atmosfera glamour è il Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta. La direzione del bagno non dirama i prezzi ufficiali, ma si racconta che per una giornata di mare, all’ombra di una delle tende arabe super confortevoli, si possano spendere anche mille euro al giorno. Poi, certo, tra massaggi, shopping, pranzi, aperitivi cene ed eventi serali il conto lievita oltremodo.

Basti pensare che un primo di spaghetti alle vongole o arselle viene 30 euro. 20 gli spaghetti Flavio, in omaggio a Briatore, che ha fondato il club insieme a Daniela Santanché e Paolo Brosio. Tra le 45 tende (con cabina doccia) servite da due punti bar e 8 addetti al costumer service non è raro imbattersi in celebrità come Naomi Campbell, Cristiano Ronaldo e politici di spicco. Di notte, poi, il Twiga si trasforma nel cuore della movida versiliese, tra dj set e spettacoli dal vivo.

A Forte dei Marmi spicca il bagno Alpemare di Bocelli, che offre 120 tende extra comfort, ciascuna con una cabina dotata di cassaforte, porte Usb ed un kit di cortesia. Anche qui, bocche cucite da parte della direzione. Ma sembra che rilassarsi all’ombra di una tenda possa costare fino a 500 euro al giorno. La cucina, curata da chef rinomati, accoglie star del cinema, politici e imprenditori. Non mancano ovviamente gli eventi esclusivi. Tra i servizi offerti, cassaforte privata in cabina, massaggi in pineta, kit di cortesia per la spiaggia.

Altro emblema di ambiente super sofisticato è il bagno Annetta, sempre a Forte dei Marmi. Anche qui, bocche cucite riguardo ai prezzi, ma dalla direzione fanno sapere che il bagno prevede un ingresso giornaliero solo in bassa stagione. L’Annetta ha una clientela fissa, “addirittura persone che vengono da noi da 50-60 anni”, che affittano la tenda stagionalmente. Tra piscina, fitness e campi da calcio, Spa e tantissimi servizi per i clienti, ecco spuntare volti noti della moda, del calcio e della tv, per i quali “offriamo massima riservatezza”, ci dicono dalla direzione.

In Maremma, il binomio è natura ed eleganza. In linea generale, il grossetano offre esperienze di lusso più riservate rispetto alla Versilia, con Punta Ala che è indubbiamente il luogo più esclusivo, tra yacht da sogno e ville immerse nella pineta. Uno degli stabilimenti più ricercati di Punta Ala è il bagno La Vela, un lido raffinato che offre tende e cabine private, ristoranti di lusso, bar e lounge, senza tralasciare eventi e serate a tema. E poi sport acquatici, servizi benessere. I prezzi? Si stima che per ombrelloni e lettini si oscilli tra gli 80 e i 200 euro al giorno ma che le opzioni più esclusive sfiorino i 300 euro giornalieri.

Un rifugio amatissimo dai vip è infine l’Argentario, con le sue calette nascoste e le acque cristalline. Il Pellicano beach club, che fa parte del celebre hotel, è tra gli stabilimenti più ricercati. Qui, si stima che i prezzi per un giorno possano superare i 500 euro, ma l'esperienza è unica, con servizio di maggiordomo in spiaggia, ristoranti stellati e un ambiente raffinato. Celebrità come Madonna e Kate Moss sono state avvistate lì. Anche la Feniglia, lunga spiaggia sabbiosa protetta da una riserva naturale, ospita alcuni stabilimenti balneari di alto livello. I prezzi sono però più accessibili con tariffe che partono da 100 euro al giorno, ma offrono comunque servizi di qualità e un ambiente esclusivo.