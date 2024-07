"Divieto assoluto di fotografare". Ma i social... non perdonano

Vietato fotografare per chi lavora all’interno del grande spettacolo che è il Teatro del Silenzio edizione 2024. È questa la regola aurea dell’evento che celebra i trent’anni di carriera di Andrea Bocelli a Lajatico. Un invito rivolto anche ai settemila spettatori accorsi ieri sera per la prima delle tre serate in programma. Nell’epoca dei social però le immagini viaggiano veloci e percorrono anche altri canali. Sono gli artisti i primi a condividere scatti o video durante le prove o il backstage. Lo fa Tiziano Ferro, l’unico ad aver rivelato prima del tempo il giorno in cui sarebbe stato ospite di Bocelli, che posta un video sul palco insieme al tenore di casa girato la sera prima dell’inizio. A postare è anche lo stesso tenore che pubblica le foto insieme alla moglie Veronica e ai figli che canteranno con lui: Virginia e Matteo. Tra gli scatti anche una con la cantante Elisa. Post che in qualche modo anticipano anche agli spettatori gli ospiti in scaletta. Una delle particolarità di questa edizione del Tds,infatti, è stata proprio quella di mantenere segreta fino all’ultimo la programmazione di ogni serata. Quasi trentamila persone che, per tutte e tre le sere, hanno accettato di acquistare a scatola chiusa senza sapere chi si sarebbe esibito quando. A riprendersi di fronte alle colline dell’alta Valdera è Michelle Hunziker ospite d’onore della kermesse che sui suoi social pubblica selfie e video all’ingresso del Teatro del Silenzio. Tra i vip presenti anche Serena Autieri che si è esibita prima dell’inizio dello spettacolo. Occhio ai social quindi per le anticipazioni di ogni serata e per sapere, magari in anticipo, chi di loro parteciperà alla celebrity night in programma al bagno Alpe Mare a Forte dei Marmi proprio a conclusione dei tre concerti.