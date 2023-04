Andrea Bocelli canterà al concerto per l'incoronazione di re Carlo: “Un grande onore”

Pontedera, 15 aprile 2023 – La grande musica sarà protagonista alla cerimonia d'incoronazione di re Carlo. Che ha voluto per questo momento che rimarrà nella storia, un’eccellenza tutta toscana, il tenore Andra Bocelli. Che sarà l'unico artista italiano a partecipare, domenica 7 maggio, al concerto nel parco del castello di Windsor. E così, dopo essersi esibito al Giubileo di platino, voluto personalmente dalla regina Elisabetta II, Bocelli sarà nuovamente protagonista in Inghilterra, dove porterà il belcanto di cui è vanto e orgoglio nazionale. Nell’attesa cerimonia d'incoronazione, come annunciato giorni fa dalla Corona in un comunicato ufficiale: “Una serie di stili musicali e di interpreti fonderà tradizione, eredità culturale e aspetto cerimoniale con le nuove voci musicali di oggi, per riflettere il supporto alla musica e alle arti che re Carlo ha garantito durante tutta la sua vita''. Nonostante l'evento sia stato concepito per essere in linea con i tempi moderni, la tradizione musicale di secoli di cerimonie di incoronazione viene mantenuta e ci sarà spazio per i classici e non solo. Oltre a Bocelli ci saranno, tra gli altri, i Take That, Lionel Richie e Katy Perry. Quella di Re Carlo è per Bocelli l’ennesima esibizione internazionale davanti ai grandi della terra, che va ad aggiungersi alla lunga serie di grandi eventi in cui è stato chiamato ad esibirsi. Dopo aver cantato per diversi presidenti americani (da Obama a Bush, fino a Biden), tre pontefici, in apertura dei Giochi Olimpici e dei Mondiali di calcio, molto amato in Inghilterra, Bocelli si esibirà in duetto con il suo storico amico e baritono sir Bryn Terfel. "Ho avuto il grande onore di cantare per sua maestà la regina Elisabetta II in diverse occasioni - ha dichiarato Bocelli -. Ora è un altro grande onore essere invitato ad esibirsi al concerto per l'incoronazione del re Carlo III. La mia gioia e il mio entusiasmo si moltiplicano quando ho saputo della possibilità di duettare con il mio caro amico e superbo baritono, sir Bryn Terfel, eseguendo una iconica canzone di solidarietà collettiva".