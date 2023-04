L’Airone d’oro ad Andrea Bocelli. Dal 2024 premio agli Ambasciatori

Montecatini Terme, 1 aprile 2023 – La città premia i più grandi esponenti dell’arte e dello spettacolo. Il tenore Andrea Bocelli sarà il primo ospite della sesta edizione di Acqua in Bocca ( ma non troppo) rassegna di incontri allo stabilimento termale Tettuccio a Montecatini Terme giovedì 27 aprile. L’ingresso per il pubblico sarà gratuito. Il sindaco Luca Baroncini consegnerà al Maestro Bocelli il primo Airone d’oro della città di Montecatini.

Alle Terme del Tettuccio di Montecatini Terme Andrea Bocelli si racconterà a Simona Peselli che condurrà l’incontro, attraverso la trentennale carriera del tenore di Lajatico, dove ha creato lo straordinario Teatro del Silenzio che, una volta l’anno, a luglio, si anima di artisti di fama mondiale. Ci sarà un focus anche sulla Andrea Bocelli Foundation, nata nel 2011. Lo scopo è quello di aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie, condizioni di povertà ed emarginazione sociale. Grazie al sostegno di Esselunga, dalla rassegna arriverà un contributo importante sarà destinato per il progetto di costruzione dell’Hub Educativo And Zero Dieci (a Sforzacosta frazione di Macerata ) dell’Andrea Bocelli Foundation. Per informazioni sull’appuntamento contattare l’organizzazione di "Acqua in bocca ( ma non troppo)" alle e-mail: [email protected] [email protected] , telefono 339 3789102 .

Il sindaco Luca Baroncini è molto soddisfatto dell’iniziativa. "Il maestro Andrea Bocelli – conferma - ci farà il grandissimo onore di essere ospite proprio a Montecatini Terme e saremo lieti di riceverlo. "L’occasione all’interno della rassegna "Acqua in bocca, ma non troppo" è quella della consegna del primo storico "Airone d’Oro" della città, in considerazione delle visite che da bambino con la famiglia Bocelli aveva più volte fatto alle Terme molto prima di diventare una delle massime espressioni al mondo della musica. "Nel corso del 2023 – prosegue Baroncini -consegneremo altri Aironi d’oro ma questo è il primo che annunciamo. Dal 2024 sarà organizzata una cerimonia che si ripeterà una volta l’anno, "La notte degli Aironi", dove saranno premiati Montecatinesi che hanno avuto successo a livello internazionale e/o personaggi importanti che a vario titolo hanno vissuto la nostra città contribuendo a valorizzarne il nome. Il primo sarà consegnato appunto al maestro Andrea Bocelli, il 27 aprile, in maniera da iniziare subito con un top internazionale.

La presenza in città e la premiazione del grande maestro Bocelli è una iniziativa che ho fortemente voluto. Ho coinvolto Simona Peselli e assieme abbiamo lavorato diversi mesi in silenzio per rendere possibile questo regalo e questo onore che il tenore ha deciso di fare alla città".