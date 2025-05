Affari Tuoi, Alessio il capocantoniere umbro e il pacco da 300mila euro. Ecco come è andata

Foligno (Perugia), 1 maggio 2025 – Si è presentato in studio con la mamma Federica per la serata che aspettava da ben 35 puntate: Alessio Merli, capocantoniere dell’Anas, finalmente ha potuto giocare ad Affari Tuoi.

Umbro di Forcatura, piccola frazione di Foligno, ha affrontato un bel percorso al gioco serale di RaiUno condotto da Stefano Di Martino nella puntata del primo maggio. Infatti è riuscito a portare avanti a lungo il pacco da 300mila euro, il premio massimo tra quelli in palio.

Quando è rimasto con quattro pacchi (la pizza di Terni, 10 euro, 20mila euro e 300mila euro) il “dottore” gli ha offerto 37mila euro. “Io sono felice se trovo 5 euro per strada – ha detto – ma sono qui per giocare”. E così, con l’assenso della mamma Federica, ha rifiutato l’offerta, anche se quei soldi gli facevano gola perché – ha spiegato il concorrente – sta comprando casa per andare a convivere con la sua fidanzata. Al tiro successivo ha chiamato il numero 16 della Basilicata (giorno del compleanno della mamma): c’era la pizza di Terni.

E così il capocantoniere Alessio si è ritrovato con il 33% di probabilità di vincere 300mila euro. Il “Dottore” a quel punto ha offerto 53mila euro per un tiro. Offerta che ha fatto vacillare il concorrente: “Ho veramente tanta paura a rifiutare questi soldi”, ha detto prima di passare la responsabilità alla mamma chiedendole di decidere per lui. Alla fine ha deciso di accettare la bella somma di 53mila euro (in gettoni d’oro), che diventeranno un po’ di meno perché ci sono le tasse da pagare e la conversione da gettoni d’oro a contanti da scontare.

Resta l’ultimo dubbio: cosa aveva nel pacco numero 8? A gioco chiuso, ha detto che avrebbe chiamato il 19 e quindi eliminato anche i 10 euro. E quindi sarebbe rimasto a giocare fra 20mila e 300mila euro. E la risposta è che nel suo pacco Alessio aveva 20mila euro. Quindi ha giocato bene e alla fine ha chiuso la puntata con un grande sorriso.