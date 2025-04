Standing ovation e applauso in studio: Paolini lascia L’Eredità da campione

Mulazzo (Massa Carrara), 19 aprile 2025 – Un’avventura che chiude da campionissimo. Eliminato nelle fasi preliminari della puntata di venerdì 18 aprile, dopo 33 puntate Gabriele Paolini, concorrente de “L’Eredità”, il celebre quiz del pre serale Rai, deve lasciare definitivamente lo studio. Si chiude un’avventura da record per il dipendente comunale di Mulazzo, in provincia di Massa Carrara.

Ha vinto in tutto 300mila euro. Una cifra ragguardevole, raggiunta grazie all’abilità con le parole e alla freddezza che ha dimostrato lungo queste settimane.

Un periodo per lui esaltante, seguito come una celebrità dai suoi compaesani, orgogliosi di lui e del fatto che abbia portato in tutta Italia il nome della stessa Mulazzo.

Per chi non è pratico del gioco, Paolini è stato eliminato nelle fasi per così dire preliminari della puntata del 18 aprile. In tanti erano davanti alla tv, perché la storia da record del concorrente è finita su tutti i giornali.

Constatato ormai che per lui la puntata era finita, lo studio si è fermato. C’è stata una standing ovation per Paolini, visibilmente emozionato. Ma certamente non triste, visto che ha vinto il terzo montepremi più alto nella storia de "L'Eredità". D'altronde, niente è per sempre e anche i grandi campioni devono saper accettare la sconfitta. Che prima o poi è destinata ad arrivare.

"Mi dispiace che non potrò tornare a giocare. Un’esperienza bellissima che un po’ mi ha cambiato la vita. Saluto tutti, anche lo staff dietro le quinte che in questi giorni mi ha fatto sentire a casa”, dice Paolini.

“Grazie Gabriele – dice Marco Liorni, il conduttore – Ma ci rivedremo, sono allo studio nuovi tornei”. Paolini potrebbe insomma in qualche modo tornare in pista. Non si sa come, ma le prossime settimane potrebbero riservare sorprese.

In seguito all’uscita dal programma Paolini ha scritto un post sui suoi social: “Sono state 33 puntate fantastiche, durante le quali ho sentito tutto il vostro affetto e il vostro tifo. Sono state 16 ghigliottine in cui io ero seduto a quel tavolo e voi giocavate insieme a me da casa. Sono state 3 parole che mi hanno fatto vincere e che spero vi abbiano fatto esultare insieme a me. Ora pubblico questo post per dire a tutti voi che mi avete seguito e tifato da casa, che vi siete divertiti ed emozionati insieme a me, grazie”.