Paolini centra ancora la parola alla ’Ghigliottina’

L’Eredità sembra essere un pozzo senza fondo per Gabriele Paolini, il concorrente 29enne di Mulazzo, che ha già raggiunto quota 300mila euro. Nell’ultima puntata di giovedì scorso ha messo in tasca altri 25mila euro ed è andato ad aggiungerli al monte premi già in cassaforte di 275mila. E’ da 25 puntate che Paolini partecipa al game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1 ogni sera alle 18.40 dimostrando sempre grande preparazione. Vibrante entusiasmo alla fine della puntata di giovedì anche in studio con Marco Liorni, che ha elogiato l’abilità del concorrente: "Facciamo cifra tonda. Grandi emozioni con il nostro Gabriele che ancora una volta ha preso la parola della ghigliottina!". Il vincitore è apparso emozionato, ma ha dimostrato anche la solita spontaneità che piace molto al pubblico del programma. Gabriele ha giocato al ’triello’ con Marco B., di Aprilia e Marco, campione uscente optometrista ligure. Con quest’ultimo ha conteso il match dei Cento secondi riuscendo a prevalere e ad accedere alla ormai consueta Ghigliottina. L’altra sera il monte premi iniziale di 200mila euro della Gigliottina ha subito tre dimezzamenti, scendendo a 25mila nella scelta delle cinque parole: tratto, felice, fatto, punto, stati. La parola ’unione’ si è rivelata vincente. Ora è sempre più vicino al record storico del programma che è di 321mila euro. Gabriele ha frequentato il liceo classico Rossi. Poi si è laureato in giurisprudenza a Pisa e conseguito un dottorato in economia a Rotterda. Attualmente lavora all’ufficio di studi e riforme del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria a Roma.

N.B.