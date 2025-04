Un passo dal record, Gabriele Paolini all’Eredità: di tutti i soldi vinti quanti ne incassa davvero?

Mulazzo (Massa Carrara), 17 aprile 2025 – Con una serie di vittorie impressionanti, Gabriele Paolini, 29enne di Mulazzo, ha superato i 300mila euro di montepremi nel game show L’Eredità. Un traguardo che lo avvicina al record storico del programma – fissato a 321mila euro – e lo consacra tra i campioni più longevi del quiz di Rai 1, condotto da Marco Liorni.

Ma quanto finirà effettivamente nelle sue tasche? La cifra annunciata in trasmissione è lorda e va interpretata alla luce del regolamento ufficiale della trasmissione, in particolare dell’articolo 5, disponibile sul sito della Rai a questo link: www.raiplay.it/regolamenti/leredita.

I premi in gettoni d’oro non equivalgono al valore dell’oro puro. Il montepremi dell’Eredità non viene erogato in denaro contante, ma in gettoni d’oro. Come specificato nel regolamento, non si tratta di oro da investimento, bensì di monili in oro a forma di gettone, con peso e purezza variabile e il logo Rai inciso. Il valore di questi gettoni è determinato dal prezzo pagato dalla Rai al momento dell’acquisto, che include anche manifattura, calo, Iva e commissioni, e non corrisponde alla pura quotazione di mercato dell’oro.

In altre parole, se il premio dichiarato è di 300mila euro, il valore reale del metallo prezioso sarà inferiore, perché include costi accessori che non possono essere recuperati alla rivendita.

Gabriele Paolini durante la puntata di venerdì 11 aprile de L'Eredità: sfumano 195mila euro. Ma ne ha già vinti in tutto 300mila (Fonte: Rai)

La stima: quanto porta davvero a casa?

Una volta terminata la trasmissione, i gettoni d’oro non vengono consegnati fisicamente al vincitore, ma gestiti da una società esterna incaricata dalla Rai. Questa società si occupa di venderli sul mercato e, una volta effettuata la vendita, versa al concorrente l’importo ricavato in euro, al netto di tasse e spese di gestione. A ciò si aggiunge la tassazione del 20% sulla parte eccedente i 500 euro, come previsto dalla normativa fiscale italiana.

Quindi, facendo due conti:

Vincita lorda: 300mila euro

Tassazione (20% su 299.500 €): 59.900 euro

Netto teorico post-tasse: circa 240.100 euro

Meno le perdite di conversione (calo oro + commissioni): stimabili tra il 2% e il 5%

Risultato: l’importo netto stimato che Gabriele Paolini potrebbe effettivamente incassare va tra i 230mila e i 240mila euro.

Un campione amatissimo dal pubblico

Paolini ha partecipato a 27 puntate consecutive, collezionando una lunga serie di vittorie alla Ghigliottina, il gioco finale che tiene col fiato sospeso milioni di spettatori. Dopo aver frequentato il liceo classico "Rossi" della Lunigiana, si è laureato in diurisprudenza all’Università di Pisa e ha poi conseguito un dottorato in Economia a Rotterdam. Attualmente lavora a Roma nell’Ufficio studi e riforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Il fenomeno L’Eredità: 23 anni di quiz e successi

In onda su Rai 1 ogni sera alle 18.45, L’Eredità è il ‘game show’ più longevo della televisione italiana, arrivato alla sua 23esima edizione, con oltre 5.200 puntate trasmesse. Prodotto da Rai in collaborazione con Banijay Italia, il programma nella scorsa stagione ha registrato la media di share più alta dal 2010, con punte di oltre 5,3 milioni di spettatori e il 31% di share.

Il format si articola in due segmenti: La sfida dei 7 e L’Eredità, fino al gioco finale della Ghigliottina, dove il campione deve indovinare la parola nascosta partendo da cinque indizi. In questa edizione sono tornati giochi amatissimi come Continua Tu, e sono state introdotte le Domande Pigliatutto. Anche le Professoresse hanno visto un cambio: protagoniste ora sono Greta Zuccarello e Linda Pani.

Nella passata stagione, il concorrente Daniele Alesini aveva portato a casa il montepremi più alto con due sole Ghigliottine indovinate. Ora tutti gli occhi sono puntati su Paolini: riuscirà a diventare il nuovo recordman del programma?