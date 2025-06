Calcio storico: orari, dove vederlo in tv. Un evento globale, tante richieste dagli Usa

Firenze, 14 giugno 2025 – Da evento locale a grande appuntamento globale. Il calcio storico fiorentino in questi ultimi dieci anni è cresciuto a dismisura. Fino a raggiungere grandissima popolarità anche negli Usa, dove sono tante le richieste per seguirlo e grande è la curiosità. Un evento molto seguito anche in tutta Italia. E adesso, dopo un anno di attesa e di preparazione, ci siamo. Sabato 14 giugno la sfida tra i Rossi di Santa Maria Novella contro gli Azzurri di Santa Croce. Domenica 15 giugno la seconda semifinale vedrà scontrarsi i Bianchi di Santo Spirito e i Verdi di San Giovanni. La finale sarà martedì 24 giugno, giorno di San Giovanni.