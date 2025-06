Calcio storico, prima semifinale: strapotere dei rossi, la diretta della gara

16:34

E' partita la gara

E' cominciata la gara tra azzurri e rossi. Iniziano subito gli scontri e ci sono già delle espulsioni per la parte azzurra. Azzurri che dunque restano uno in meno. Sono 26 invece di 27 in questo momento i calcianti azzurri sul palco. Un calciante rosso avrebbe riportato le prime ferite ma decide di restare in campo. La palla è in questo momento in mano ai rossi.