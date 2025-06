Jovanotti al calcio storico: Firenze, il cantautore ammirato, “E’ davvero un’esperienza”

Firenze, 14 giugno 2025 – “E’ davvero un’esperienza”: Jovanotti ammirato dal calcio storico fiorentino. L’artista e produttore era ospite della sindaca Sara Funaro in tribuna d’onore. Era la sua prima volta ai bordi del sabbione in piazza Santa Croce. E sui suo social da oltre due milioni di follower ha raccontato il pomeriggio di emozioni.

Non che il calcio storico ne abbia bisogno, ma quello di Jovanotti è stato comunque uno spot potentissimo, per un artista che ha un seguito enorme sui social network. Con Jovanotti un altro ospite eccellente: il produttore musicale statunitense Rick Rubin, mostro sacro dell’ambiente, innamoratissimo della Toscana, dove vive per lunghi periodi.

“Sindaco, è incredibile – dice Jovanotti – Sei preoccupata per questi ragazzi?”. La sindaca ha invitato “in diretta” Jovanotti anche per la finale. “E' una roba vera, è tosta, si picchiano come fabbri ma è molto bella”. Anche Rick Rubin estasiato: “Mai visto niente di simile nella mia vita”. Jovanotti ha ripreso diverse fasi della sfida.

Jovanotti ha assitito a una vittoria schiacciante dei rossi contro gli azzurri, con sedici cacce e mezzo realizzate contro le sei degli azzurri.

Lorenzo Cherubini è un grande amico di Firenze. Sono ancora negli occhi dei suoi fan i diversi concerti che ha tenuto tra il 22 marzo e il 1 aprile nell’ambito del tour “PalaJova”. Per l’artista che vive a Cortona un grande pomeriggio fiorentino.