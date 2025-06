Calcio storico , la stretta del Comune. Niente alcolici e bevande in vetro e lattine

Calcio storico, le precauzioni di Palazzo Vecchio. Per "ragioni di sicurezza pubblica" la sindaca di Firenze Sara Funaro ha firmato un’ordinanza che, in occasione delle partite del calcio storico fiorentino, dispone lo stop all’alcol e all’utilizzo dei contenitori in vetro o lattine. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio nei giorni delle semifinali e della finale dalle 15 alle 21 sono pertanto vietate "alle attività commerciali in sede fissa e su area pubblica e agli esercizi pubblici la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché la vendita per asporto di ogni altra bevanda in contenitori di vetro, compresi i bicchieri, o in lattine".

Vietata anche "l’introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e qualsiasi altra bevanda in contenitori di vetro o lattine". Ecco in quali punti della città il divieto sarà in vigore e in quali strade: via dei Benci (da via de Neri), Borgo dei Greci (da via Bentaccordi), via dell’Anguillara, via dei Pepi (da via del Fico), via Verdi (da via dei Lavatoi), via Torta (dall’altezza delle barriere di accesso), largo Bargellini (da Borgo Allegri), via Magliabechi (dall’incrocio con Corso Tintori), piazza Santa Croce (tutta compresa la direttrice che collega via de Benci con via Verdi), borgo Santa Croce, Volta dei Peruzzi, via Giovanni da Verrazzano (da via del Fico), via delle Pinzochere (dall’altezza delle barriere di accesso), via di San Cristofano (dall’altezza delle barriere di accesso).

Ad oggi il Calcio storico è la competizione più agguerrita che coinvolge la città, uno spettacolo unico nel suo genere e un forte elemento identitario per i cittadini. Una tradizione ancora ad oggi molto cara a tifosi e calcianti, che affonda le sue origini nella storia dei primi giochi con la palla, dalla Sferomachia degli antichi Greci passando per l’Harpastum romano e attraverso il Medioevo, in cui il Calcio sulle strade era un’attività molto gradita ai fiorentini, fino all’iconica partita del 17 febbraio 1530 in cui i cittadini, seppur stremati dalla fame e dall’assedio di Carlo V, scesero in piazza e si misero a giocare al Calcio in scherno del nemico.

Quanto al calendario, le semifinali si terranno nella giornata di oggi: Rossi contro Azzurtti e Verdi contro Bianchi. Mentre la finale tra le due vincenti si tererà il prossimo martedì 24 giugno.