Mala movida, ordinanza anti alcol. Giro di vite contro abusi e violenza

Contro gli eccessi della movida il sindaco Jacopo Ferri ha firmato un’ordinanza che a partire da oggi vieta ai titolari di esercizi di vicinato, delle medie strutture di vendita e delle attività artigianali nell’area urbana compresa nel centro abitato di Pontremoli, limitatamente alle giornate dal giovedì alla domenica di ogni settimana dalle 17 alle 7 la vendita di qualsiasi bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro e lattine. C’è inoltre il divieto di consumare qualsiasi bevanda alcolica o superalcolica per strada e di lasciare o disperdere contenitori nelle aree pubbliche. Qualora la vendita con la conseguente consumazione avvenga esclusivamente all’interno dei locali autorizzati alla somministrazione o nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico con tavolini e dehors è possibile il trasporto interno degli alcolici o superalcolici con le bevande che dovranno essere travasate in bicchieri monouso per la durata dei tempi previsti nell’ordinanza.Un giro di vite contro i rischi già manifestatisi di comportamenti e situazioni di grave disturbo e di degrado degli ambienti e quelli connessi alla sicurezza e alla pubblica incolumità delle persone. Con la bella stagione è ripresa l’affluenza di persone che nelle ore notturne del fine settimana arrivano in diverse aree della città. Anche nel recente passato era stato necessario emettere analoghe ordinanze. La violazione comporta, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro. "Al fine di prevenire fenomeni verificatisi nei fine settimana la scorsa estate - dice l’assessore alla Polizia Muncipale Manuel Buttini - il sindaco ha deciso di emettere l’ordinanza antialcol. Oltre a prevenire episodi violenti verificatisi, si tenta di fornire uno strumento alle forze di Polizia per reprimere atteggiamenti lesivi dell’arredo urbano.Contestualmente all’emissione dell’ordinanza, abbiamo previsto degli appositi turni serali della Polizia Municipale nei fine settimana".

Anche il sindaco Jacopo Ferri sottolinea l’intenzione di garantire una serena e civile convivenza, comportamenti idonei a tutelare la tranquillità sociale e migliorare la qualità della vita e della salute, contrastando le cause che possono impedire di realizzare questi obiettivi specie negli spazi pubblici. Una problematica che torna a ogni estate. Per affrontarlo l’amministrazione comunale di Pontremoli negli anni scorsi ha chiesto l’intervento della Società della Salute che aveva organizzato l’evento “Stop, soffia e party“, nell’ambito della campagna di prevenzione sull’uso e abuso di alcol con gli operatori di Sos Unità Mobile del Servizio per le dipendenze. L’obiettivo era far comprendere ai più giovani quello che può accadere quando si eccede con l’alcol, quel che può succedere quando non si è più in grado di intendere cosa sia giusto e sbagliato.

"Pure quest’anno saranno intraprese iniziative analoghe. Non si tratta di intenti proibizionistici - aggiunge Ferri - ma di sensibilizzazione e informazione per consentire il raggiungimento di una consapevolezza dei rischi con determinati comportamenti". Per questi motivi il Comune prevede di potenziare i servizi di monitoraggio e controllo della Polizia urbana implementando altresì la presenza di telecamere nei punti critici del fenomeno in città. Saranno previsti anche blitz delle forze dell’ordine provinciali a scopo di deterrenza.

