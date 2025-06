Calcio storico, Carlo Conti Magnifico Messere della finale

Firenze, 12 giugno 2025 - Carlo Conti sarà il Magnifico Messere della finale del Calcio storico fiorentino il 24 giugno, giorno di San Giovanni patrono della città. Il 14 giugno la prima semifinale vedrà sfidarsi i Rossi di Santa Maria Novella contro gli Azzurri di Santa Croce, mentre il giorno successivo ci sarà la sfida tra i Bianchi di Santo Spirito contro i Verdi di San Giovanni.

Tutte le partite si giocheranno nel sabbione di Santa Croce e inizieranno alle ore 18, e sono previsti nell'area diverse modifiche alla circolazione. Come Magnifici Messeri verranno omaggiati, in occasione delle semifinali, i tre campioni della Rari Nantes Florentia (e della nazionale di nuoto) Leonardo Zazzeri, Filippo Megli e Matteo Restivo, il tecnico di karate Francesco Puleo fondatore del Team Puleo e come Leggiadra Madonna la pugile Martina Righi. Anche quest'anno, per chi non potrà assistere alle sfide in diretta in piazza Santa Croce, ci sarà la diretta televisiva che consentirà di seguire tutte le partite di calcio storico da casa. Come riporta infatti una nota stampa di Palazzo Vecchio, il calcio storico sarà trasmesso in diretta su Toscana Tv, visibile al canale numero 11 del digitale terrestre, dalle ore 16 e in replica dalle 20.

Le gare verranno poi trasmesse in diretta negli Stati Uniti sulla piattaforma Zeam e, in differita, in Italia e in tutto il mondo su Dazn. «Stiamo ricevendo richieste da tutto il mondo, soprattutto dagli Usa che da ormai anni si sono appassionati al calcio storico - ha dichiarato l'assessora allo sport Letziia Perini -. La manifestazione sta assumendo un respiro internazionale e ci richiede anche tanta responsabilità in più perché vogliamo mantenere e, garantire sempre al meglio, le nostre tradizioni e, al tempo stesso, farle conoscere sempre più». «Ci sono state alcune piccole modifiche al regolamento - ha spiegato il presidente del Calcio storico fiorentino Michele Pierguidi - dando maggiore attenzione al portatore di palla che non può colpire dal collo in su, ed abbiamo reso più chiaro il regolamento: se anche quest'anno si dovesse andare alla 'caccia d'orò al termine del tempo devono essere rispettati 5 minuti di riposo. Saremo più rigidi in occasione di eventuale invasione di campo. Se una figura d'ordine ostacola un calciante che sta facendo la 'caccia’ verrà comunque assegnata al giocatore».