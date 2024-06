Calcio Storico, gli Azzurri trionfano contro i Verdi nella prima semifinale: 14-5

Firenze, 1 giugno 2024 - La prima semifinale del Calcio Storico, edizione 2024, è degli Azzurri di Santa Croce, che in finale (il prossimo 15 giugno) attendono adesso la vincente della semifinale di domani (ore 18) tra Rossi e Bianchi. Si sono dovuti arrendere i Verdi - 14 a 5 il risultato finale - in una partita comunque piacevole e ben giocata anche dal quartiere di San Giovanni.

Consueta emozione nel pre partita, con il Corteo della Repubblica Fiorentina protagonista (550 figuranti) a rendere magica l'atmosfera. Esauriti gli spalti (7.000 spettatori) con la tifoseria verde posizionata sotto la basilica di Santa Croce e con quella azzurra sul fronte opposto. Magnifici Messeri Gabriele Ceccherelli detto 'Zena' e Gianluca Lapi, nell'anno in cui viene reso omaggio alle leggende dei quattro colori.

Primo pallone degli Azzurri, con la fase di studio che non dura poi molto rispetto ad altre sfide del passato. L'avvio è comunque equilibrato, con Davide Ceccherelli (nipote d'arte) autore della prima caccia. Palla recuperata dai Verdi e pareggio immediato. Gran giocata di Birghillotti e caccia di Prezioso. Pochi giri d'orologio e nuovo botta e risposta. Paolo Bologna riporta avanti Santa Croce, ma De Lucia pareggia subito con una gran giocata personale. E qui la partita cambia perché lo sfortunatissimo De Lucia si fa male alla caviglia subito dopo aver segnato la caccia del 2-2. Portato fuori in barella, non rientrerà più. Gli azzurri ne approfittano e allungano. Ceccherelli segna ancora, poi una mezza caccia e la prima caccia di Andreade (all'esordio) allungano il punteggio che non tornerà più in equilibrio. Bologna realizza la sua seconda marcatura sfruttando un assist delizioso dell'attesissimo Jo De Castro, poi i Verdi muovono il punteggio grazie a Birghillotti, sicuramente fra i migliori dei suoi.

Fase del match con poca storia. Serra, Matta e Ceccherelli allungano ancora il punteggio. Spunto verde siglato da Giovanni Prezioso, poi è un monologo azzurro. A segno ancora Andreade, Matta per il bis personale, il gigante Cappelli e il solito Ceccherelli, alla fine autore di cinque realizzazioni che gli valgono idealmente la palma di Mvp dell'incontro. La meta finale va ai Verdi, con Matteo Ottimi. Un riconoscimento per una partita comunque giocata fino alla fine. Sfida corretta, con pochi momenti di tensione. Alla fine abbracci e strette di mano come vuole uno sport sicuramente duro fisicamente, ma leale. Domani l'altra semifinale tra Bianchi e Rossi. Chi vince sfiderà gli Azzurri nella finale del 15 giugno, anticipata rispetto a San Giovanni causa probabile ballottaggio nelle prossime elezioni comunali.