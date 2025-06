Agenzia Inps Firenze da 'declassare', Cisl chiede chiarimenti

Firenze, 18 giugno 2025 - Trasformare l'Agenzia Inps Firenze sud est in semplice Punto Inps. E' l'intenzione espressa dalla direzione provinciale Inps di Firenze, nell'incontro con le organizzazioni sindacali. Lo riferisce il sindacato Cisl-Fp che esprime "forte preoccupazione" per la decisione, "sia per le ricadute sul servizio ai cittadini che per le condizioni di lavoro del personale". Per questo il sindactao ha chiesto alla direzione "di conoscere i dati relativi agli accessi dell'utenza presso le Agenzie territoriali, nonché il numero complessivo dei dipendenti assegnati a ciascuna agenzia e di quelli nella sede provinciale".

"Alla luce della persistente carenza di personale - afferma Daniele Manetti della segreteria Cisl-Fp Firenze-Prato - abbiamo inoltre sollecitato la direttrice ad attivarsi presso la direzione centrale e quella regionale per ottenere un incremento di organico, anche attraverso l'utilizzo dell'istituto della mobilità". Il sindacato "ribadisce con forza la necessità di garantire ai cittadini servizi pubblici accessibili e di qualità e al personale condizioni di lavoro adeguate. Ridurre l'Agenzia a Punto Inps significherebbe indebolire la rete territoriale in un'area strategica della città. Continueremo a vigilare e a coinvolgere le lavoratrici, i lavoratori e la cittadinanza in tutte le sedi opportune - conclude Manetti - per difendere il diritto ad un servizio pubblico efficiente e vicino alle persone". La principale sede Inps di Firenze si trova in viale Belfiore, al numero 28/A e il responsabile Urp è Matteo Calamassi. Per poter raggiungere telefonicamente la sede si può chiamare, da fisso, il numero 803164 e da cellulare il numero 06164164. Come si legge sul sito internet di Inps è possibile anche mandare mail agli indirizzi [email protected] (Pec) e all'indirizzo [email protected]. Quella di viale Belfiore è la sede della direzione provinciale di Firenze. La responsabile della direzione è Lucia Ferri, all'interno poi ci sono varie funzioni come quelle legali, medico-legali, comitato provinciale e punti Inps.