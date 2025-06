Muore una giovane nell’incidente con l’auto: il mezzo si ribalta, tragedia della strada

Terricciola (Pisa), 18 giugno 2025 – Tragedia della strada, l’ennesima in Toscana. Una giovane di 24 anni è morta nel ribaltamento della sua auto. Un incidente per il quale ogni tentativo di soccorso è stato vano. E’ accaduto introrno alle 12.30 in provinci a di Pisa a Soiana, frazione di Terricciola, in via del Pino. La 24enne stava procedendo sulla sua utilitaria bianca. A un certo punto il mezzo, andato fuori controllo, si è ribaltato e la vittima è stata proiettata all’esterno. E’ accaduto in un punto in cui la strada piega leggermente a destra. Immediato l’allarme da parte di altri automobilisti, con l’intervento di un’ambulanza del 118.

Un'ambulanza del 118. Per la donna coinvolta nell'incidente in provincia di Pisa ogni tentativo di soccorso è stato vano

Il personale sanitario non ha potuto che constatare il decesso della donna. Sono intervenute anche le forze dell’ordine, con i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Si cerca di capire cosa sia accaduto e perché l’auto abbia sbandato.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero stati altri veicoli coinvolti. Il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’auto, un’utilitaria bianca, dopo essersi ribaltata è finita in un campo ai margini della strada. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La vittima è una persona del posto. La notizia si è rapidamente diffusa a Terricciola.