Tir in fiamme sulla A1, chiuso per ore tratto dell’Autostrada del Sole

Campi Bisenzio (Firenze), 17 giugno 2025 – E’ successo nel cuore della notte, ma non sono comunque mancati i disagi sull’Autostrada del Sole dopo l’incendio di un mezzo pesante. E’ successo intorno alle 3 della scorsa notte nel tratto fiorentino della A1, all’altezza del chilometro 282, sulla carreggiata in direzione di Bologna. In quel punto l’autostrada attraversa il comune di Campi Bisenzio.

A prendere fuoco è stato il rimorchio di un mezzo pesante carico di merce di varia provenienza (il trasporto cosiddetto “di collettame”); il conducente ha avuto la prontezza di staccare la motrice dal rimorchio per mettere in sicurezza almeno il trattore stradale visto che per il resto ormai non c’era più niente da fare: il rimorchio era infatti completamente avvolto dalle fiamme, che lo hanno distrutto.

I vigili del fuoco al lavoro e il mezzo pesante distrutto dall'incendio

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest (che fa capo al comando provinciale di Firenze) con una squadra e due autobotti che hanno lavorato a lungo, per circa 3 ore, per spegnere le fiamme ed effettuare poi lo smassamento e la bonifica del luogo dell’incendio. Per fortuna non ci sono persone coinvolte e non risultano feriti.

Sul fronte del traffico sarebbe stato certamente un caos se questo incidente fosse avvenuto di giorno, ma i disagi non sono comunque mancati nonostante l’ora notturna: infatti il tratto autostradale è rimasto chiuso alla circolazione per circa due ore e mezzo. Appena è stato possibile la polizia stradale ha provveduto alla riapertura di almeno una corsia per far defluire il traffico che nel frattempo si era formasto sul posto.