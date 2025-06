Acqua minerale, il carico di bottiglie finisce sull’A1: incidente e disagi, lunghe code

Attigliano (Terni), 16 giugno 2025 – Un camion carico di acqua minerale che perde il controllo e finisce contro il guard rail. E il carico finisce sull’asfalto: centinaia e centinaia di bottiglie di acqua minerale che invadono la corsia di marcia del mezzo ma anche quella opposta. Accade sull’A1 nel pomeriggio di lunedì 16 giugno.

Un incidente che, se da una parte non ha fortunatamente provocato feriti gravi, dall’altra ha portato a un parziale blocco della circolazione sull’Autostrada del Sole. Accade all’altezza di Attigliano, in provincia di Terni, dove corre il confine tra Umbria e Lazio. Si cerca di ricostruire la dinamica. La polizia stradale indaga sul perché il camion abbia perso il controllo, in un incidente che sembra non abbia coinvolto altri veicoli. Le code sono arrivate fino a nove km. Il personale di Autostrade era presente sul posto insieme alla stessa polizia stradale e ai mezzi di soccorso. Il lavoro più complicato è stato quello di liberare la strada dalle tantissime bottiglie di acqua.

"A coloro che viaggiano verso Firenze – si legge in una nota – consigliamo di uscire ad Orte percorrere la superstrada Orte-Viterbo, successivamente la SS2 Cassia in direzione Montefiascone, la SP71 in direzione Orvieto per rientrare in autostrada. Per le lunghe percorrenze, dopo essere usciti alla stazione di Orte percorrere la E45 in direzione Perugia e in seguito proseguire attraverso il Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana”.