Pauroso incidente, motociclista miracolato: scattano i soccorsi. Il mezzo distrutto

Barberino Tavarnelle (Firenze), 14 giugno 2025 – È stato trasportato in codice giallo in ospedale il motociclista che dopo le 9 di sabato 14 giugno mentre transitava sulla via Cassia in località Romita nel Comune di Barberino Tavarnelle ha sbattuto violentemente contro il guard rail. Immediato l'arrivo sul posto del personale della Misericordia di Barberino Tavarnelle.

L'uomo era cosciente e ha risposto ai sanitari che uno volta stabilizzato è stato portato all'ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri. Sul posto anche personale della polizia locale dell'Unione comunale del Chianti fiorentino per ricostruire la dinamica esatta del sinistro dove pare sia coinvolta anche un autovettura. Nessuna ripercussione sul traffico.