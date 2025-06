Auto esce di strada e finisce in un fosso: mamma e figlio di 10 anni in ospedale

Fucecchio (Firenze), 14 giugno 2025 - Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, 13 giugno. È successo lungo la via Pesciatina, nella frazione de Le Vedute, a Fucecchio, poco prima della mezzanotte. Nello scontro sono rimasti feriti una donna di 32 anni e il figlio di 10.

In base alle prime informazioni la donna alla guida del veicolo sarebbe uscita di strada finendo in un fosso. Lei non avrebbe riportato ferite gravi, è stata comunque portata al San Giuseppe di Empoli per le cure del caso. Il bimbo di 10 anni invece è stato ricoverato al Meyer in codice rosso con la frattura del femore e un trauma facciale. Non è in pericolo di vita.

Oltre ai mezzi del 118, ambulanza più automatica, sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità.