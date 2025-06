Notte d’inferno in autostrada, due maxi incidenti sulla A1. Morto un camionista

Chiusi (Siena), 12 giugno 2024 – Una notte d’inferno sull’Autostrada del Sole, complici due maxi incidenti – di cui uno purtroppo mortale –che hanno costretto a chiudere per ore due tratti dell’A1 poco distanti tra loro. All’alba erano ancora chiusi i tratti Valdichiana-Chiusi verso Roma e Fabro-Chiusi verso Firenze.

Il primo incidente risale a poco prima delle 22 di mercoledì, quando un mezzo pesante che viaggiava verso Roma ha iniziato a sbandare all’altezza del chilometro 389 nella zona tra Valdichiana e Chiusi. E’ finito contro i new jersey, coinvolgendo anche un tir che viaggiava verso Firenze sulla carreggiata opposta, e si è fermato poi sulla corsia di emergenza prendendo fuoco. I soccorritori – presenti sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia stradale – hanno dovuto chiudere l’Autostrada del Sole tra Valdichiana e Chiusi in tutte e due le direzioni per diverse ore.

Ma l’incidente più grave è arrivato un paio di ore dopo, passata da poco la mezzanotte. Sull’altra carreggiata, quella nord, tra Fabro e Chiusi al chilometro 411 (nei pressi di Chiusi) verso Firenze, c’è stato un tamponamento a catena fra tre Tir. Il conducente dell’ultimo dei tre mezzi pesanti è morto nello schianto fra la sua cabina e il semirimorchio che lo precedeva. Gli altri due camionisti sono riusciti a uscire da soli di loro mezzi e sono stati soccorsi (sul posto 118, polizia stradale, vigili del fuoco di Orvieto, Montepulciano, Siena e Città della Pieve, personale di Autostrade). E’ arrivato anche l’elicottero del soccorso regionale, ma per il camionista dell’ultimo mezzo coinvolto non c’era nulla da fare.

Gravi le ripercussioni sul traffico, con code che, nonostante le ore notturne, si sono verificate sia verso nord che verso sud. I percorsi alternativi: verso Firenze uscita a Fabro e rientro sulla A1 a Chiusi dopo aver percorso la viabilità esterna. Verso Roma uscita a Valdichiana e rientro sulla A1 a Chiusi dopo aver percorso la strada statale 326 di Rapolano.