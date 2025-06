Caos sulla A1, mezzo pesante sbanda sui new jersey e prende fuoco

Arezzo, 11 giugno 2025 – Caos sull’Autostrada del Sole, nel tratto aretino-senese. E' successo tutto poco prima delle 22 di mercoledì 11 giugno: un tir che percorreva la carreggiata sud in direzione di Roma ha sbandato finendo contro i new jersey, coinvolgendo anche due camion che percorrevano la carreggiata contraria. Il mezzo pesante ha poi preso fuoco sulla corsia di emergenza.

Il tratto della A1 è stato chiuso al traffico in tutte e due le direzioni tra Valdichiana e Chiusi. L’incidente è avvenuto al chilometro 389 sulla carreggiata sud.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni, con 3 chilometri di coda verso Roma e uno verso Firenze.

Sul posto dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 4° Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Viabilità alternativa

Per le lunghe percorrenze provenienti da Firenze e dirette verso Roma è consigliato uscire a Valdichiana, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Orte. Percorso inverso per chi da Roma è diretto verso Firenze.