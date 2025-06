Lavori, chiudono interi tratti di Autostrada del Sole. La mappa dei cantieri

Firenze, 10 giugno 2025 – Lavori in vista con importanti chiusure sull’Autostrada del Sole.

Arezzo-Valdarno

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23 di martedì 10 alle 6 di mercoledì 11 giugno, sarà chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per il traffico locale, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Arezzo, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante "Bologna". e rientrare in A1 a Valdarno; per le lunghe percorrenze e solo per i veicoli leggeri, anticipare l'uscita a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS715 direzione Firenze e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.

Valdarno-Arezzo

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori pavimentazione, dalla mezzanotte alle 6 di giovedì 12 giugno sarà chiuso il tratto tra Valdarno e Arezzo verso Roma. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per il traffico locale, dopo l'uscita obbligatoria a Valdarno, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Arezzo; per le lunghe percorrenze e solo per i veicoli leggeri, uscire a Firenze Impruneta, percorrere la SS715 raccordo Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana.

Calenzano-Barberino

Ancora per ispezione e manutenzione gallerie, dalle 22 di venerdì 13 alle 6 di sabato 14 giugno sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna. Nell'occasione sarà eseguito anche l'intervento di modifica ai sistemi acustici di mitigazione presenti in uscita dalla galleria "Colle".

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello.

Casello di Calenzano

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di posa cavi, dalle 22 di giovedì 12 alle 2 di venerdì 13 giugno, sarà chiusa la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino in entrata verso Firenze. In alternativa si consiglia di entrare a Firenze nord.

Casello di Impruneta

Sempre per ispezione e manutenzione delle gallerie, nella stessa notte (dalle 22 di venerdì 13 alle 6 di sabato 14 giugno) sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si possono usare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Firenze sud; in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud; in ulteriore alternativa, i veicoli leggeri potranno utilizzare l'area di parcheggio "Villa Costanza" per riprendere la A1 in direzione di Roma e uscire alla stazione di Firenze Impruneta. I veicoli pesanti dovranno uscire alla stazione di Firenze Scandicci.

Orvieto

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di giovedì 12 alle 2 di venerdì 13 giugno, sarà chiusa la stazione di Orvieto, in entrata verso Firenze. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Fabro.

Pistoia

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di mercoledì 11 alle 6 di giovedì 12 giugno sarà chiusa la stazione di Pistoia, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Pisa: Montecatini Terme; in uscita per chi proviene da Firenze: Prato Ovest.