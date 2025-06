Tamponamento a catena fra tir, muore un camionista di 53 anni. Chi era la vittima

Siena, 13 giugno 2025 – Un inferno. Prima di fuoco, poi, di sangue. Perché si sono verificati due incidenti molto gravi nel tratto senese dell’autostrada, a circa venti chilometri di distanza però e in corsie diverse. Nel secondo ha perso la vita un camionista di 53 anni, Nicola Gnazzo, originario di Salerno ma residente nel comune di Capaccio Paestum. La dinamica viene ricostruita in queste ore dalla polizia stradale di Orvieto, coordinata dalla procura di Siena che si è trovata a gestire una situazione a dir poco complessa. Sembra che l’Iveco a bordo del quale viaggiava il trasportatore campano sia rimasto coinvolto in un tamponamento a catena fra tir con un carico di generi alimentari. E’ stato necessario un lungo lavoro dei vigili del fuoco di Montepulciano per tirare fuori il conducente dalla cabina del bisonte della strada, completamente schiacciata contro il mezzo che lo precedeva. La salma è stata trasferita all’obitorio delle Scotte: non è da escludere che il pm Valentina Magnini disponga l’autopsia. Il mezzo pesante, recuperato dall’Aci di Fabro e di Arezzo, è stato sequestrato e si trova a disposizione della magistratura per gli accertamenti.

Notte d’inferno sull’A1 dove ha perso la vita un camionista di 53 anni: alcune immagini dei mezzi coinvolti nel tamponamento mortale

L’incubo sull’A1 è iniziato al chilometro 390 in direzione Roma. Un autoarticolato che trasportava materiale di arredo sarebbe finito contro il new yersey e poi ha preso fuoco. Sul posto subito i pompieri dfi Montepulciano e del comando di Siena, con il supporto di mezzi e uomini di quello di Arezzo. Erano le 21.30 e l’autostrada è stata chiusa momentaneamente in entrambi i sensi di marcia per consentire di domare il rogo. Non ci sono stati feriti, fortunatamente e l’intervento si è concluso intorno alle 2.10.

Nel frattempo, però, i mezzi che arrivavano da Roma sono stati dirottati e fatti uscire a Chiusi finendo sulle strade interne poco adatte alla circolazione di mezzi pesanti, passando anche per Acquaviva dove la carreggiata è molto stretta e i veicoli si incrociavano con difficoltà, come documentato anche sui social. Non si sa con esattezza in che modo sia accaduto l’incidente fra i tre mezzi pesanti nel tratto prima dell’uscita per Chiusi, certo è che ad avere la peggio è stato l’Iveco condotto dal 53enne campano, finito contro il mezzo che lo precedeva. Parte dei pompieri che operavano sul rogo si sono allora diretti immediatamente una ventina di chilometri più a sud, era da poco passata la mezzanotte. Uno scenario agghiacciante quello che si sono trovati di fronte. Qui li hanno raggiunti i colleghi dei comandi di Terni e di Perugia. Sul posto il 118, l’ambulanza della Misericordia di Sarteano. Ma quando, dopo un’operazione delicata, il camionista è stato liberato dall’abbraccio delle lamiere, per lui non c’era più niente da fare. Nessuna conseguenza grave per gli altri due camionisti che sono usciti autonomamente dall’abitacolo. Era stato fatto levare in volto anche l’elisoccorso ma non c’è stato purtroppo necessità del suo intervento.

Nicola Gnazzo, che lascia moglie e una figlia, era molto conosciuto a Capaccio Paestum. Dove la notizia si è subito diffusa, numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia che seguirà adesso l’evolversi dell’inchiesta attraverso un legale.